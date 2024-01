WADA etter Valijeva-utestengelse: – Doping av barn er utilgivelig

I OL i Beijing tok den da 15 år gamle Valijeva gull i lagkonkurransen. Deretter ble det oppdaget at hun hadde testet positivt for doping i forkant av vinterlekene.

CAS-avgjørelsen mandag gjør at Valijeva er diskvalifisert fra mesterskapet i Beijing. Det betyr også at Russland mister laggullet i kunstløp, og at USA overtar dette.

Like før konkurransen i Beijing ble det kjent at Valijeva hadde testet positivt på en hjertemedisin (Trimetazidine) som sto på dopinglisten. Det skjedde i det russiske nasjonale mesterskapet i St. Petersburg.

Valijeva ble frikjent av sitt eget forbund i Russland, men Verdens antidopingbyrå (WADA) mente at hun burde utestenges og diskvalifiseres fra lekene. Det gjorde at de sendte saken til CAS, og mandag falt avgjørelsen.

«Doping av barn er utilgivelig», skriver WADA i en uttalelse.

Vil ha «bakmenn» straffet

Byrået viser videre til sine egne retningslinjer og ber om at det også blir sanksjonert mot leger, trenere og annet støttepersonell som har gitt prestasjonsfremmende stoffer til Valijeva.

Utestengelsen av Valijeva gjelder fra 21. desember 2021. Alle hennes konkurranser etter 25. desember 2021 strykes.

Avgjørelsen fra CAS er endelig, men Valijeva kan anke saken til det sveitsiske rettssystemet innen 30 dager.

Valijeva skrev historie under vinterlekene i Beijing da hun som den første kvinnen noen gang landet et kvadrupelhopp i kunstløp.

Den russiske jentas unge alder har gjort det svært krevende å behandle saken. I utgangspunktet har hun som 15-åring hatt krav på at saken hennes skal behandles under anonymitet, men deltakelsen i OL gjorde dette vanskelig.

Tidligere godtatt

Det internasjonale skøyteforbundet (ISU) hever den nedre aldersgrensen for hvem som regnes som seniorer fra 15 til 17 fra og med 2024. Dette gjøres med henvisning til den «fysiske, mentale og emosjonelle helsen» til utøverne.

Valijeva og hennes støttespillere har forklart det positive dopingtesten med at hun delte bestikk med bestefaren. Han ble behandlet med trimetazidin etter hjertesykdom, og det var han som skal ha kjørt henne til trening hver dag.

I 2018 godtok voldgiftsretten to tilfeller av utilsiktet bruk av trimetazidin. Den amerikanske svømmeren Madisyn Cox sa hun hadde fått i seg stoffet gjennom en type multivitamin.

Retten godtok også at den russiske bobutøveren Nadezhda Sergeevas positive test under OL i Pyeongchang.