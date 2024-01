TV-legenden Arne Hegerfors er død - hylles av Eriksson

Det var SVT som mandag melder om bortgangen til Hegerfors.

Journalisten sovnet inn natt til mandag. Han var en av Sveriges mest kjente TV-profiler i en årrekke og gikk av med pensjon i 2012.

Hegerfors startet i SVT i 1969 og ble der i 29 år før han meldte overgang til Canal+.

En rekke svenske idrettspersonligheter minnes Hegerfors mandag.

Trenerlegenden Sven-Göran Eriksson, som selv er svært alvorlig syk, kommenterte kamper sammen med Hegerfors under fotball-VM i 1990, EM i 1992 og VM i 1994.

– En utrolig dyktig, svært kunnskapsrik person som håndterte alle situasjoner med humor. Som person var han fantastisk hyggelig, sier “Svennis” til SVT.

– Han kunne alt. Han trengte ikke masse papir for å sitte og kommentere, det satt i hodet hans. Han var flink til å improvisere. En av de store, legger han til.

Også underholder

Det gikk samtidig ikke bare i sport for joviale Hegerfors, som kom gjennom TV-ruta før uttrykket i det hele tatt var oppfunnet. Han ble populær på en måte som bare kunne skje i en tid med kun to TV-kanaler.

I likhet med forgjengerne Lennart Hyland, Bengt Bedrup og Tommy Engstrand ble Hegerfors lokket bort fra idretten for å jobbe i underholdningsavdelingen i SVT. Sammen med artisten Björn Skifs dannet han i mange år på 80-tallet et populært radarpar i underholdningsprogrammet «Kryzz».

Med Martin Timell og Anders Lundin ledet Hegerfors også SVT-storsatsingen «Det kommer mera» på 1990-tallet.

Rammet av sykdom

I 2011 fikk Arne Hegerfors et massivt hjerteinfarkt som ble etterfulgt av hjerneslag og hjernesvulst. De siste årene var vanskelige for sportsprofilen, som måtte følge favorittidrettene sine fra TV-stolen. Kona Kerstin ble uhyre viktig for ham.

– Fordi jeg har mistet mye av synet, har jeg tunnelsyn og kan ikke bevege meg fritt, jeg må alltid ha noen med meg hvis jeg skal ut. Men jeg kan se på TV, sa Hegerfors i forbindelse med sin 75-årsdag.

Nå er han gått ut av tiden.