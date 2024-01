Bursdagsbarnet Mons Røisland på pallen i slopestyle – andre X Games-medalje på under 24 timer

Dermed tok han sin andre medalje på under ett døgn. Natt til søndag norsk tid startet Røisland bursdagsfeiringen med nok en bronse. Denne gang i Big Air.

I slopestyle ble Røisland kun slått av amerikanske Red Gerard og canadiske Mark McMorris, mens japanerne Taiga Hasegawa og Hiroaki Kunitake vant gull og sølv i Big Air.

Røisland forsvarte dermed også bronsen sin i slopestyle fra i fjor. 28-åringen står nå med totalt to sølv og seks bronser i X Games.

Røisland startet godt da han gjennomførte et meget solid første forsøk og fikk godt betalt. Bærumsgutten gikk rett inn på 2.-plass med 92,66 poeng. Bare Gerard (93,66) hadde satt sammen et bedre «run», ifølge dommerne.

– Veldig sjenerøse

På startnummeret etter tok McMorris over ledelsen med 95,33 poeng, til tross for å ha vært nedi med hånden to ganger. Det fikk til og med canadieren til å reagere.

– De var veldig sjenerøse med meg, sa han i intervjuet med arrangøren.

Gerard tok imidlertid tilbake ledelsen med 96,33 i sitt andre forsøk, før han forbedret poengsummen ytterligere til 97 i sitt siste forsøk.

McMorris forbedret også sin poengsum til 96, men måtte likevel si seg fornøyd med sølv.

Sjanseløs

Røisland var sjanseløs på å forbedre poengsummen sin da han gled av den første railen i andre forsøk, før han falt på det siste hoppet i sitt siste «run».

Heldigvis for nordmannen var det heller ingen andre som klarte å ta seg forbi han på resultatlisten, og dagens andre bronse kunne dermed innkasseres.

Formatet fungerer slik at hver utøver har tre forsøk, hvor den høyeste poengsummen teller. Poengskalaen går fra 0 til 100 poeng.

Storfavoritt Marcus Kleveland er ikke med i X Games ettersom han er ute med en skade, opplyser Brettforbundet.

