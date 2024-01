USA satte ny verdensrekord på lagtempo – Norge nummer to i Salt Lake City

Den gamle rekorden på 3.34,22 satte nettopp Eitrem, Kongshaug og Lunde Pedersen under EM tidligere i januar. Det sikret dem også EM-gull på distansen.

Det som gjorde Norges gamle rekord ekstra spesiell, var at tiden ble satt på en lavlandsbane. Den nye rekorder er satt i høyden i Salt Lake City.

Eitrem, Kongshaug og Lunde Pedersen gikk i par med det amerikanske rekordlaget og klokket inn på 3.35,30.

– For en prestasjon av det amerikanske laget. Vi skulle jo selvfølgelig håpe at det heller var Norge som gjorde akkurat det. Vi vet at de er i stand til å gjøre noe sånt, kommentere Ida Njåtun på VG+ Sport.

Italia fulgte på 3.-plass med tiden 3.36,35.