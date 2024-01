Jannik Sinner med mesterlig snuoperasjon mot Daniil Medvedev – vant Australian Open etter thriller

Det er italienerens første Grand Slam-tittel i karrieren. Den kom attpåtil i hans aller første finale.

Italieneren tok store steg på den internasjonale scenen forrige sesong. Han startet året som nummer 15 på verdensrankingen, før han ved inngangen til 2024 var på 4.-plass.

Søndag kom Sinner skjevt i gang og havnet under 0-2 etter de to første settene. Så løftet italieneren eget nivå et par hakk og dro i land triumfen med tre strake settseirer.

Dermed har Medvedev tapt fem av de seks Grand Slam-finalene han har spilt i karrieren. I tillegg til Sinner har Rafael Nadal og Novak Djokovic blitt for sterke i to finaler hver.

Medvedev er den første i historien som taper to Australian Open-finaler etter å ha ledet 2-0. I årets utgave av turneringen endte Medvedev totalt opp med å ha spilt 31 sett. Ingen kan vise til maken.

Medvedev brøt Sinner på stillingen 1-1 i åpningssettet, før han med egen serve sikret en tidlig 3-1-ledelse med et blankt servegame.

– Daniil er veldig god i starten her. Han spiller aggressivt, men likevel kontrollert. Han ser utrolig farlig ut så langt, skrøt Discovery-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen underveis i det første settet.

Russeren fortsatte praktspillet i det andre settet, og verdenstreeren brøt sin italienske motstander i to strake servegame. Medvedev trygget inn 2-0-ledelsen i sett med sifrene 6-3.

I det tredje settet slo imidlertid Sinner tilbake og reduserte til 1-2 etter å ha brutt Medvedev på stillingen 5-4. De to kamphanene fulgte hverandre svært tett i det sett fire, og Sinner fikk til slutt tvunget kampen ut i et femte og avgjørende sett.

Der var Sinner sterkest.