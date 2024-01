Sveriges krever regelendring – protest avvist etter semifinaledramaet i håndball-EM

Håpet om EM_gull ute for den norske landslagssjefen Glenn Solberg og hans elever.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) opplyser lørdag at disiplinærkomiteen har vurdert protesten og avvist denne. I begrunnelsen heter det blant annet at dommerne ikke er forpliktet til å bruke videoteknologi for å vurdere situasjoner på nytt.

I den svenske protesten ble det nettopp pekt på at dommerne burde ha benyttet seg av den såkalte VR-teknologien.

Med noen sekunder igjen av fredagens semifinale hadde Sverige ballen og ett måls ledelse. Da det så ble dømt skritt mot Jim Gottfridsson, fikk Frankrike frikast i aller siste sekund. Sverige stilte alle mann i mur, men på utrolig vis fikk Elohim Prandi kastet seg mot høyre og svingt ballen rundt muren og i nettet bak målvakten Andreas Palicka.

Ekspertene raste

Ekspertene mente i etterkant at scoringen ikke burde blitt godkjent, all den tid Prandi løftet venstrebeinet før han avsluttet. Dette er i strid med reglene.

– Det er utrolig at dommerne ikke ser på beina til Prandi, sa tidligere landslagskeeper Ole Erevik i studiosendingen til Viaplay.

Kamplederne valgte å godkjenne utligningen. Dermed gikk kampen til ekstraomganger, der franskmennene var det beste laget og vant 34-30.

Noen timer etter kampslutt opplyste den svenske lederen Hanna Fogelström at Sverige hadde lagt inn protest.

Regelendring

– Vi vet ikke hva det kommer til å lede til, men for oss er det viktig å stå for våre verdier og fair play, sa hun ifølge nyhetsbyrået TT.

Nå er protesten behandlet og avvist.

I lørdagens beslutning fra disiplinærkomiteen heter det at videoteknologi brukes kun når dommerne er svært usikre på om de har fattet rett beslutning eller når de ikke har sett en situasjon. Det er opp til kamplederne og delegatene om dette skal gjøres.

Det svenske laget tar nå til ordet for en regelendring der en tredje dommer skal kunne gripe inn og kreve videogjennomgang.

– Målet vårt med dette er å sørge for at ingen andre havner i samme situasjon som vi havnet i i går, sier Glenn Solberg. til Aftonbladet.

Også avgjørelsen i disiplinærkomiteen kan ankes. Sverige har frist til klokken 20 lørdag kveld med å gjøre dette.

(©NTB)