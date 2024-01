Internrevisorer knallhardt ut mot Bessebergs bilavtale: – Fremsto som korrupsjon

Gjennom en avtale med selskapet Infront disponerte den tidligere presidenten i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) i mange år en BMW X5.

Denne bilavtalen vitnet internrevisorene i IBU, Kalle Lähdesmäki fra Finland og Ray Kokkonen fra Canada, om. Leasingavtalen for BMW-en er sentral i tiltalen om grov korrupsjon mot Besseberg.

Lähdesmäki hevdet at han gjentatte ganger tok opp denne avtalen med Besseberg og andre i IBU uten å få gehør. Han sa at de reagerte da de nærmest ved en tilfeldighet ble klar over avtalen første gang i 2012, men at de aldri fikk noen ordentlige svar.

Avvisende

– Han var veldig avvisende og var ikke veldig villig til å snakke om saken. Det var mange tulleforklaringer, sa finnen i retten på spørsmål fra medaktor Marthe Stømner Smestad.

Lähdesmäki mente at en slik bilavtale kunne ha gått for femti år siden, men ikke i dag. Han påpekte at han personlig var forferdet over hele opplegget, og at det førte til at han senere trakk seg fra posisjonen.

Han poengterte at han ikke lenger ville være med på det han kalte «tullet».

– For oss framsto dette som korrupsjon. Dette var noe vi aldri hadde sett før. Besseberg svarte aldri på våre spørsmål om skatt og forhold knyttet til avtalen.

Bilvask

I sitt vitnemålet opplyste Ray Kokkonen at de sommeren 2012 oppdaget at det eksisterte en bilavtale gjennom en kvittering av en bilvask som Besseberg hadde foretatt.

– Det var da vi fant ut at Besseberg hadde en bilavtale med Infront, og gjennom en lengre prosess konkluderte vi med at det her var snakk om en interessekonflikt.

Kokkonen svarte følgende om Bessebergs reaksjon da de startet å stille spørsmål om avtalen:

– Han innrømmet at han hadde en bil, men at han knapt brukte den. Det fremsto for oss som noe underlig. Senere ble han veldig sint da jeg brukte ordet «korrupsjon» om avtalen under en IBU-kongress, sa Kokkonen som svar på ett av en lang rekke detaljerte spørsmål fra aktoratet gjennom ukens siste rettsdag i Hokksund.

Kokkonen fikk etter hvert et inntrykk av at de nærmest ble fratatt revisormandatet, og at det ble gjort tiltak for å obstruere jobben deres gjennom å nekte dem tilgang til blant annet informasjon.

Rettssaken mot Anders Besseberg i Buskerud tingrett fortsetter tirsdag med vitnemål av Volker Schmid fra rettighetsselskapet Infront. Stephan Krauss fra det samme selskapet var også innkalt som vitne tirsdag, men har gitt endelig beskjed om at han ikke vil stille.





