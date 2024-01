Håndball-EM: Frankrike slo Sverige i ellevill semifinale

Sverige styrte mot finale etter en vending for historiebøkene i 2. omgang, men i siste sekund utlignet Elohim Prandi for Frankrike med et kontroversielt mål. I ekstraomgangene var Frankrike best og sikret finaleplass.

Frankrike fikk en knallåpning og ledet 17-11 til pause, men bare ti minutter ut i 2. omgang var lagene likt på 18-18. Veterankeeper Andreas Palicka gjorde sin del av jobben i snuoperasjonen, samtidig som Felix Claar ledet an i det svenske angrepet.

– Det er sjelden du ser et fransk lag gå så i stå som de har gjort her i starten av 2. omgang, sa Viaplay-kommentator Daniel Høglund.

Dommerkritikk

Med noen sekunder igjen hadde Sverige ballen med ett måls ledelse, men da det ble dømt skritt mot Jim Gottdridsson, fikk Frankrike frikast i siste sekund. Sverige stilte alle mann i mur, men på utrolig vis fikk Prandi klemt ballen forbi de gulkledde og i nettet bak Palicka.

Ekspertene mente at scoringen ikke burde blitt stående da Prandi løftet venstrebeinet før han avsluttet.

– Det er utrolig at dommerne ikke ser på beina til Prandi, sa Ole Erevik i studiosendingen.

Dermed måtte kampen avgjøres i ekstraomganger. Der fikk Frankrike starten de ønsket seg og ledet 30-28 etter de første fem minuttene. Det forspranget mistet de ikke og kunne juble for finaleplass.

Tyskland eller Danmark

Finalekampen søndag blir mot enten vertsnasjon Tyskland eller Danmark, som møtes i den andre semifinalen senere fredag.

Sverige kom til årets mesterskap som regjerende mester etter seieren i 2022. Glenn Solberg ble svensk landslagssjef i 2020 og har ledet de blågule med stor suksess.

Sverige har tatt seg til minst semifinale i fire strake mesterskap. I 2021 ble det VM-sølv etter finaletap for Danmark.









