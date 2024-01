Aké sendte Manchester City videre i FA-cupen – Oscar Bobb fikk scoring annullert

Kampen var full av store sjanser, men ingen av lagene fikk en tellende ball i nettet før Aké var raskest på avtrekkeren i det 88. spilleminutt. Nederlenderen var først på ballen etter en retur og pirket den over streken.

Bobb startet for City i oppgjøret. Han scoret tidligere i januar sitt første Premier League-mål da han ble matchvinner på overtid mot Newcastle. Bobb startet også sist FA-cuprunde mot Huddersfield. Da bidro han med en målgivende pasning.

Fredag satte han ballen i mål på en retur etter fem minutter, men dommeren annullerte det raskt for offside. I etterkant gikk VAR-teamet inn for å vurdere situasjonen, der TV-bildene viste at nordmannen var på feil side av offsidestreken med svært liten margin.

Maddison tilbake

Etter 75 minutter gikk det et sus over Tottenhams stadion da James Maddison ble byttet inn for de hvitkledde. Midtbaneeleganten har mistet en rekke kamper med skade etter å ha vært svært god i sesonginnledningen. Han kom til London-klubben fra Leicester før sesongen.

Bobb ble byttet ut etter en drøy times spill. Ti minutter før slutt fikk Kevin De Bruyne en kjempesjanse, men avslutningen gikk utenfor.

På tampen ble Aké helten for Manchester-klubben.

Manchester Citys målmaskin Erling Braut Haaland er stadig ikke spilleklar etter et brudd i foten før jul. Jærbuen er imidlertid tilbake i trening.

Omkamp

Ingen av de tre andre kampene fredag endte med et vinnerlag. Chelsea og Aston Villa må ut i omkamp etter 0-0-kampen i London, mens Bristol City og Nottingham Forest (0-0) og Sheffield Wednesday og Coventry (1-1) også må spille nok et oppgjør.

Fjerde runde er den siste med omkamp-systemet. Fra femte runde avgjøres kampene i ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse.

