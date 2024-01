Torsdagens direkte TV-sport: Brann i Mesterligaen

09.00: Golf, Europatour menn (2,5 mill. dollar) i Ras Al Khaimah, De forente arabiske emirater med Espen Kofstad i startfeltet. (Kristian Krogh Johannessen er nummer 1 på ventelisten). (Vsport Golf)

09.30: Tennis, Australian Open (hardcourt, 86,5 mill. aus. dollar) i Melbourne, 12. dag: Semifinaler kvinner. (Eurosport N)

13.50: Hopp, kvalifisering til VM skiflyging i Kulm, Østerrike (HS235). (NRK1)

14.00: Snowboard, verdenscup i Rogla, Slovenia: Parallellstorslalåm kvinner og menn. Utslagsrunder. (Vsport+)

15.00: Sykling, UCI Europe Tour, Trofeo Port dAlcudia – Port dAlcudia for menn fra Mallorca. (Eurosport N)

18.00: Golf, LPGA-turnering kvinner (1,75 mill. dollar) i Bradenton, Florida (til 28/1) med Celine Borge på start. (Vsport Golf)

18.45: Fotball, mesterligaen kvinner, gruppe B (5. runde): Slavia Praha – Brann fra Praha. Brann og Signe Gaupset (bildet) ligger på andreplass i sin pulje, tre poeng foran kveldens vertskap. De to beste lagene går videre til sluttspillet. I det motsatte oppgjøret vant Brann 1-0. To runder gjenstår. Tar Brann poeng her, er mye gjort! (NRK2)

19.00: Ishockey, Eliteserien (EHL) menn (34. runde): Vålerenga – Frisk Asker fra Jordal amfi. VIF har to strake tap bak seg. (TV2 Sport2)

20.45: Fotball, engelsk FA-cup menn, 4. runde: Bournemouth – Swansea fra Vitality Stadium. (Vsport1)

20.45: Basketball, Euroleague. Real Madrid Baloncesto – Olympiacos. (Vsport+)

21.00: Golf, PGA-turnering menn (9 mill. dollar) i La Jolla, California. Andre spilledag. (Eurosport N)

01.00: Ishockey, National Hockey League (NHL), grunnserien: Ottawa Senators – Boston Bruins fra Canadian Tire Centre. (Vsport2)

02.00: Tennis, Australian Open (hardcourt, 86,5 mill. aus. dollar) i Melbourne, 13. dag: Finale mixed double. (Eurosport N)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Nashville Predators fra Xcel Energy Center. (Vsport1)

04.30: Tennis, Australian Open (hardcourt, 86,5 mill. aus. dollar) i Melbourne, 13. dag: Semifinaler menn. (Eurosport N)

