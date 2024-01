Start-medlemmene veltet det sittende styret – Børre Fredriksen blir midlertidig styreleder

Styret i Start, ledet av Seunn Smith-Tønnessen, hadde stilt sine plasser til disposisjon foran torsdagens ekstraordinære årsmøte. 11. januar besluttet styreleder Ole Magnus Skisland å gi seg på dagen etter en svært tøff periode for sørlandsklubben. Økonomien er svært trang.

Smith-Tønnessen har siden fungert som leder. Hun innledet torsdagens møte med å si at hun gjerne ville fortsette i rollen fram til det ordinære årsmøtet i mars.

Etter en lang debatt der flere medlemmer åpnet opp om sitt syn på driften av klubben, ble det klart at medlemmene ønsker å se et nytt, midlertidig styre fram til det ordinære årsmøtet. I alt var 122 mot det sittende styret, mens 113 ville fortsette med klubbledelsen. Dermed skal medlemmene senere torsdag stemme over et nytt styre.

– Vi var innstilte på å gjøre jobben fram til årsmøtet, men vi må ta til etterretning at medlemmene bestemmer. Det ryddigste for klubben er at vi har disse diskusjonene på årsmøtet, men flere mente at vi skulle gjøre det i dag. Slik er det i et demokrati. Vi har gjort mye bra for klubben, sa Smith-Tønnessen til Fædrelandsvennen.

– Ingen ønsket dette

I etterkant skulle medlemmene stemme over et nytt interimsstyre, der Børre Fredriksen var foreslått som leder. Medlemmene stemte inn hele det foreslåtte interimsstyret.

– Det var ingen som ønsket at vi skulle havne her, innledet Fredriksen før han fortsatte:

– Vi føler at vi stiller med god kompetanse, og at det er trygt at vi skal styre en periode framover.

Thom Helge Henriksen blir nestleder, mens tidligere Start-spiller Rolf Daniel Vikstøl er blant styremedlemmene.

Kvalifiseringsfiasko

Flere tok torsdag til orde for at en eventuell utskiftning av styret kunne vente til det ordinære årsmøtet om under to måneder. Det var en svært jevn avstemning, men til slutt ble det sittende styret veltet.

Start ble kastet ut av eliteseriekvalifiseringen i slutten av november etter at banen ble underkjent før kampen mot Bryne.

I etterkant har flere sentrale skikkelser gitt seg, og klubben står stadig uten hovedtrener, assistenttrener, daglig leder og sportssjef.

Spillergruppa: Har sagt vårt

Det ekstraordinære årsmøtet kom i stand etter at spillerne uttrykte misnøye med ledelsen og styret. Deretter krevde over 100 medlemmer av klubben et ekstraordinært årsmøte for å finne en vei videre.

– Jeg tenker ikke så mye akkurat nå. Jeg har ikke lyst til å sette spillergruppa i en dårlig posisjon når det gjelder hvem som tar over og hva som skjer. Vi har sagt vårt, og nå har vi lyst til å se på fra utsiden, sa Start-spiller Bjarni Mark Antonsson til FVN etter avstemningen.

To saker skulle behandles på møtet. Det første var mistilliten mot det sittende styret, mens sak nummer to var valg av et nytt midlertidig styre fram til det ordinære årsmøtet i mars.

