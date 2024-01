Idrettstoppen Slokvik om Besseberg: – Han fortalte om klokker han hadde fått

Slokvik inntok vitneboksen i Buskerud tingrett torsdag. Han har vært både landslagssjef, visepresident og president i Norges Skiskytterforbund (NSF). Han ga seg der i 2018.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon, og aktoratet forsøker å få fram at han oppførte seg prorussisk i løpet av sin tid som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Slokvik vitnet om at Besseberg hadde fortalt ham at han hadde fått klokker i gave.

– Ja, det var ett tilfelle hvor han strakte fram hånden og pekte på en klokke han hadde fått, sa Slokvik.

Han sier at Besseberg fortalte ham at klokkene var «fra russerne».

– Han sa: «Her er en klokke jeg har fått av russerne til 100.000 kroner. Jeg har fått en til 200.000 kroner også». Så sa han egentlig ikke noe mer rundt det, sa Slokvik, som i dag er sportssjef i Norges Friidrettsforbund.

Uenige

Slokvik oppfattet at Besseberg endret seg i løpet av presidentembetet.

– På slutten ble vi noe uenig i valgene han tok. Vi opplevde at han reagerte og endret seg etter McLaren-rapporten. Da ble vi noe mer uenige om hvordan vi skulle se den, og hvordan vi skulle agere.

– I politirapporten sier du at han ble enerådende og fartsblind.

– Ja vi opplevde det slik. Han evnet kanskje ikke å se behov for endringer og ble sint om vi kritiserte ham. Hvis vi kritiserte IBU, tok han det personlig. Vi reagerte på at Tjumen fikk lov til å være kandidat i 2016 til å arrangere VM. Han var også uenig i at mesterskapet skulle fratas Tjumen.

Rakel Rauntun, tidligere generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, vitnet også om at hun oppfattet en endring i Anders Bessebergs opptreden etter OL i 2014 da McLaren-rapporten (som omhandlet statsstyrt russisk doping i idretten) ble kjent. Den samme endringen som Erlend Slokvik vitnet om tidligere torsdag. Hun mente at Besseberg ble mer russervennlig.

Rauntun fortalte også om en episode der Besseberg ble svært sint på henne etter og oppsøkte henne på kontoret i Oslo. Det skjedde etter at Norge hadde sendt brev til IBU der de berettet om en bekymring for manglende sanksjoner mot russerne.

– Jeg ble satt skikkelig på plass. Vi fikk vite at vi ikke visste hva vi holdt på med, sa Rauntun.

De beste løsningene

Dagens første vitne var Ivo Lehotan på videooverføring fra Slovakia. Han var styremedlem i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra 2002 til 2022. Til tross for at han var aktoratets vitne, konkluderte han med følgende:

– Aldri i løpet av disse årene opplevde jeg at Besseberg eller andre i styret hadde egeninteresser. Da snakker jeg også for meg selv. Vi har alltid forsøkt å finne de beste løsningene i krevende situasjoner, sa Lehotan.

Han hadde i løpet av sin tid i IBU ikke opplevd noe mistenkelig som tydet på at Besseberg hadde vært russervennlig i løpet av sin tid i presidentembetet i IBU.

