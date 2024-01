Tidligere skiskytterpresident Bøygard pekte på Besseberg-endring: – Merkelig

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrims anklager gjelder årene 2009 til 2018, og de går ut på bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil.

Mye av det er koblet til Russland. Aktoratet mener å kunne bevise at Besseberg var prorussisk i denne perioden. Selv nekter han for å ha gjort noe straffbart.

Etter mange dager med utspørring fra aktoratet skal Besseberg fra onsdag høre hva andre har å si.

– Merkelig

Der var tidligere president i Norges Skiskytterforbund og nåværende styremedlem i IBU, Bøygard, førstemann ut i vitneboksen. Han var øverste leder i det nasjonale forbundet fra 2006 til 2016. Alle årene var med Besseberg som president i Det internasjonale skiskytterforbundet.

Han fortalte at han etter 2014 oppfattet en endring hos Besseberg. Blant annet sa Bøygard at Besseberg begynte å snakke varmt om Russland. Sentralt sto Tjumens søknad til VM i 2021 sentralt. Russlands antidopingbyrå var på den tiden «non-compliant» (ikke forenlig med Wadas regler).

– Hvorfor engasjerer man seg i slike ting? Slik som jeg kjenner ham har han alltid vært nøytral. At han engasjerer seg direkte inn i hvem som skal være kandidat fra et land, synes jeg er rart. Han var veldig opptatt av at Tjumen skulle få VM, og det synes jeg var merkelig, sa Bøygard.

Tjumen ble tildelt mesterskapet på kongressen i 2016, men de måtte senere trekke seg som arrangør.

Forsvaret satte spørsmål ved Bøygards oppfattelse av det han kalte en endring ved Besseberg ved å vise til avisoppslag som kunne tolkes på annet vis.

Dopingrapport

Rapporten til Richard McLaren fra 2016 kom også opp onsdag. I rapporten ble det hevdet at det pågikk statsstøttet doping under OL i Sotsji i 2014. Grigorij Rodtsjenkov, som ledet det russiske antidopingarbeidet under lekene, varslet om det som kom fram i rapporten.

– Jeg oppfattet at Besseberg mente at det Rodtsjenkov sa, var tull, sa Bøygard.

– IBU kanskje ikke tok Rodtsjenkov på alvor, og at McLaren ikke ble helt trodd. Det er det inntrykket jeg sitter igjen med, sa han videre.

Også Max Cobb (tidl. styremedlem, nå generalsekretær i IBU), Olle Dahlin (president i IBU), Greg McKenna (IBUs integritetsenhet) er på vitnelisten onsdag. Rodtsjenkov skal etter planen vitne 6. februar.

