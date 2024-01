Tar pause etter Paris-OL: – Mest sannsynlig også avslutningen på karrieren

Oftedal forlenger dermed ikke kontrakten sin med Györ, som går ut etter inneværende sesong.

– Det er ikke fordi jeg skal noe annet sted. Jeg skal ta en pause.

Det sier hun i et intervju på Youtube-kanalen til Györ, gjengitt av NRK.

– Det er mest sannsynlig også avslutningen på karrieren min. Jeg liker å holde døren litt på gløtt, for jeg ser mange spillere som tar en pause, men så savner det så mye at de velger å komme tilbake. Men slik det ser ut nå, så føles det veldig riktig for meg å avslutte det endelig her i denne klubben, men også karrieren min, sier hun.

32-åringen har vunnet det som er å vinne. Fasiten etter 17 år på toppnivå er tre VM-gull, to VM-sølv, fem EM-gull, ett VM-sølv og to OL-bronser. Hun har også vunnet Champions League to ganger med Györ.

– Det har vært en fantastisk reise, men jeg føler meg mett og veldig fornøyd, sier Oftedal.

Etter sesongen venter det mer tid med forloveden Rune Dahmke, som til daglig spiller i Kiel.

OL i Paris går mellom 26. juli og 11. august.

