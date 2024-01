Ny fase i Besseberg-saken – tre uker med fullt vitnekjør

Hele 25 vitner er kalt inn til å svare på spørsmål i Buskerud tingrett i Hokksund. Det vil gå med tre uker for å få unna alle.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrims anklager gjelder årene 2009 til 2018, og de går ut på bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil.

Mye av det er koblet til Russland. Aktoratet mener å kunne bevise at Besseberg var prorussisk i denne perioden. Selv nekter han for å ha gjort noe straffbart.

Saken kan vare i 24 rettsdager og avsluttes først 16. februar. De ni første dagene har alt handlet om Bessebergs forklaring og utspørring. Nå venter et taktskifte.

Fra i dag slippes mange stemmer til. Vitnelisten er uvanlig lang, og et klart flertall av de innkalte vil være der på aktoratets forespørsel.

– Vitneomfanget er av absolutt øvre klasse, sa idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner til NTB før rettssaken.

Gruer seg

Tore Bøygard er først ut til å innta vitneboksen. Han har fortid som president i Norges Skiskytterforbund og er i dag styremedlem i IBU. Han ser ikke fram til å vitne.

– Jeg har hatt hyggeligere ting å se fram til. Jeg gruer meg, sa Bøygard til Hallingdølen i romjulen.

Onsdag kommer også Max Cobb (tidl. styremedlem, nå generalsekretær i IBU), Olle Dahlin (president i IBU) og Greg McKenna (IBUs integritetsenhet).

Torsdag er det Erlend Slokviks tur til å vitne. Han har også bakgrunn som norsk skiskytterpresident og gitt intervjuer om Besseberg i forkant av rettsrunden.

– Om anklagene stemmer, så er det en forferdelig sak. Det vil være svært trist for norsk idrett om en profilert norsk leder blir kjent skyldig i de anklagene. Det vil være veldig negativt for omdømmet til idretten i Norge, sa Slokvik til TV 2 i forbindelse med dokumentarserien «En varslet skandale».

– Vi visste jo at han mottok gaver, men vi tenkte kanskje ikke så nøye over det. Men vi visste at han mottok jaktturer og dyre gaver. Han viste det til oss og fortalte om det. Så han var ganske blåøyd i forhold til det, la Slokvik til.

Russisk dopingvarsler

Aktoratet har også kalt inn nåværende og tidligere ledere i internasjonal skiskyting. Blant dem er IBUs president Olle Dahlin og generalsekretær Max Cobb, som begge var i forbundsstyret da Besseberg fortsatt var toppsjef.

Den siste uken av vitneutspørringen skal også IBUs tidligere generalsekretær Nicole Rühr (tidligere Resch) delta via video fra Østerrike. Hun var selv under etterforskning da saken ble håndtert av østerriksk politi, men gikk senere fri fra anklagene. Rühr jobbet tett på Besseberg i mange år.

Tirsdag 6. februar vitner den kjente dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov fra en hemmelig adresse i USA. Han var sentral i opprullingen av Russlands dopingjuks fra tiden før og under Sotsji-OL i 2014.

Besseberg ble opprinnelig anklaget for å ha latt seg kjøpe for å skjule russisk doping, men disse beskyldningene ble lagt bort i Økokrims tiltale. Teamet rundt Besseberg har stilt seg kritisk til at Rodtsjenkov likevel skal vitne i saken.

Strengt lovverk

Økokrim mener Besseberg ved ulike anledninger mottok tre klokker til en samlet verdi av 343.000 kroner. Det påstås at disse ble gitt av en myndighetsperson innen russisk skiskyting.

Han anklages også for å ha akseptert tilbud om prostituerte i 2013 og perioden 2015 til 2018. I tillegg skal han ha fått gaver i form av jakt- og fisketurer.

Et annet punkt i tiltalen handler om at Besseberg disponerte en BMW X5 i årene 2011-2018 og fikk dekket kostnadene av rettighetsselskapet Infront. Verdien er vurdert til 850.000 kroner.

Norge har blant de strengeste korrupsjonslovene i verden, og for den grove typen er det en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Aktoratet trenger ikke bevise at det ble gitt gjenytelser for å få Besseberg dømt. Ifølge norsk lov holder det å bevise at han tok imot utilbørlige fordeler som IBU-sjef.

Sagt med andre ord: Ville Besseberg fått de samme fordelene om han ikke hadde hatt en sentral maktposisjon? Og forsto han selv at han fikk fordelene fordi han var president?

Prosedyrene er lagt til 13. og 14. februar.