Medvedev klar for semifinale i Australian Open: – Jeg er helt ødelagt

Bataljen mellom Medvedev og Hurkacz ble utkjempet over fem sett. Førstnevnte knep seieren med settsifrene 7-6 (7-4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4.

– Jeg er helt ødelagt nå. Jeg begynte å kjenne at det var tungt allerede i det andre settet, så jeg er veldig glad for å vinne på denne måten, sa Medvedev i seiersintervjuet med arrangøren.

I semifinalen venter enten Carlos Alcaraz eller Alexander Zverev. De møter hverandre senere onsdag.

Medvedev har tidligere spilt to finaler i den prestisjetunge Melbourne-turneringen. I 2021 måtte han gi tapt for serbiske Novak Djokovic, mens Rafael Nadal ble for sterk i 2022-finalen.

Russeren har én Grand Slam-tittel i karrieren. Den kom i US Open i 2021.

I den andre semifinalen i Melbourne møtes Djokovic og Jannik Sinner.

