Bjørndalen-samtale spilt av i retten: – Hvorfor gjør ikke IBU noe?

Samtalen ble lagt fram som bevis på siste dag i aktoratets utspørring av korrupsjonstiltalte Besseberg. Opptaket var fra 18. desember 2017.

Der kunne man høre en betenkt Bjørndalen undre seg over hvorfor Russland fikk beholde verdenscupavslutningen i 2017/18-sesongen. På denne tiden var han fortsatt en aktiv skiskytter.

Stusset over svaret

– Det gjelder Russland og de dopinggreiene. Hvorfor gjør ikke IBU noe? De har vel ikke noe antidopingsystem eller kontorer som er operative? spør Bjørndalen.

Besseberg forklarer at russerne hadde fått lov til å ta opp igjen antidopingarbeidet under påsyn. Bjørndalen stusser over svaret og spør videre:

– Så lenge de ikke har et operativt og klarert antidopingkontor der borte, er de ikke fullt godkjent som nasjon i systemet til IBU?

– Nei, det er ikke helt riktig, Ole Einar. De er «non-compliant» (ikke forenlig med Wadas regler), som gjør at de ikke kan søke om OL. Det er det eneste de ikke har lov til, sier Besseberg.

42 ble dømt

Bjørndalen borer videre i tematikken og virker bekymret over at IBU ikke gjør nok for å sanksjonere mot Russland etter opprullingen av dopingskandalen som avslørte statlige aktører.

– Det er masse desinformasjon som er ute og går. Man kan ikke dømme før man har bevis. Det finnes ikke noe bevis på bordet for at det russiske forbundet ha vært involvert. Men at en rekke løpere var involvert gjennom laboratoriet i Moskva, er det ingen tvil om, sier Besseberg.

I kryssforhøret i retten tirsdag la Besseberg vekt på at Den internasjonale olympiske komité (IOC) dømte 42 russiske utøvere for doping, men 31 av dem gikk fri i Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– De ble frikjent fordi indisiene ikke var sterke nok, sa Besseberg fra vitneboksen.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Anklagene går ut på at han skal ha mottatt bestikkelser i årene 2009 til 2018. I tillegg mener Økokrim at Besseberg var prorussisk i denne perioden.