Besseberg anklages for å ha påvirket avtale: – Skjuler realiteten fra omverdenen

I tiltalen anklages den tidligere skiskyttertoppen for å ha mottatt en rekke bestikkelser. Blant disse er en bilavtale knyttet til bruk av en BMW X5 over flere år.

Verdien har Økokrim prissatt til 850.000 kroner, og de mener det var rettighetsselskapet Infront som dekket leasingordningen. Besseberg fikk en rekke spørsmål om dette på dag sju av kryssforhøret i Hokksund.

Aktoratet argumenterte for at den tiltalte påvirket bilavtalen han hadde i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). De viste til at det etter en endring ikke kom fram at Besseberg disponerte BMW-en i Norge og fikk bruken påkostet av andre.

– Her gjøres det jo skjult. Man skjuler jo realiteten for omverdenen. Det står ikke lenger at bilen bekostes av Infront i et avtaleverk, sa medaktor Marthe Stømner Smestad.

Ville rette skattemeldinger

Hun gjorde et poeng av at IBUs interne revisorer et par år før hadde uttrykt bekymring over avtalen. Besseberg bestred framstillingen om at han grep inn for å skjule detaljer.

77-åringen holdt fast ved at han ikke var med i forhandlingene, men la til at han kunne ha spilt en rolle i ordlyden. Han mener hans påvirkning ikke gikk lenger enn diskusjoner om bilene skulle ha på klebemerker eller ikke.

Bessebergs ønske om frivillig retting av skatteopplysninger fra 2019 dukket også opp i utspørringen. Den gang ville han rette uoppgitt formue for årene 2009 til 2018. I rettemeldingen blir leasingbilen tatt med.

– Det viser vel at jeg i alle fall ønsket å gjøre opp for meg, da jeg skjønte at jeg burde ha skattet av den bilen, sa Besseberg.

Påtalemyndigheten pekte på at han i anmodningen oppga at det var BMW og IBU som dekket kostnadene. Besseberg erkjente at han burde ha nevnt Infront.

– Ikke forbudt

IBUs tildeling av 2021-VM til russiske Tjumen ble også et tema tirsdag. Russland fikk mesterskapet i 2016 selv om Wada hadde utestengt det russiske antidopingbyrået.

I retten sa Besseberg at han ble overrasket over utfallet.

– Men det var ikke forbudt. Og det var den store hodepinen.

Senere ga Russland fra seg arrangøransvaret for VM.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon fra tiden som IBU-president. I tillegg til bilavtalen anklages han for å ha latt seg bestikke i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer og prostituerte. Mye av det er koblet til Russland.

Aktoratet mener å kunne bevise at Besseberg var prorussisk i denne perioden. Selv nekter han for å ha gjort noe straffbart.

Onsdag går rettssaken over i en ny fase. Da skal de første av i alt 25 vitner gi sine forklaringer. Mange av dem er nåværende og tidligere ledere i norsk og internasjonal skiskyting.





