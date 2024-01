Nick Dunlap skapte golfhistorie – første amatør siden 1991 til topps i PGA-turnering

Dunlap, som er andreårsstudent ved University of Alabama, gikk to under par på 70 slag på Pete Dye Stadium-banen i La Quinta i California og vant med det American Express-turneringen.

Men til tross for seieren får ikke Dunlap med seg noen penger hjem fra seieren.

Som amatør er han ikke kvalifisert for premien på 1,51 millioner dollar, som går til Christiaan Bezuidenhout, som endte på 260 slag etter en avsluttende 65-runde.

Dunlap endte på 259 slag og satte ny rekord for en 72-hulls vinnerscore. Han slo dermed Patrick Reeds rekord på 28 under par fra 2014.

Dunlap er også den nest yngste vinneren på PGA Tour de siste 90 årene, kun slått av Jordan Spieth som vant John Deere Classic i 2013 som 19-åring.