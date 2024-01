Hushovd blir ny sjef for sykkellaget Uno-X: – En gammel drøm for meg

Det bekrefter laget på egne nettsider mandag.

– Siden vi startet vårt beskjedne kontinentallag ved å signere Kurt Asle Arvesen som sportslig leder i 2016, har vi systematisk tatt steg for steg. Hvert steg har krevd utvikling, og vi har kontinuerlig satt høyere standarder for oss selv, sier administrerende direktør Vegar Kulset.

Helt fra starten har Jens Haugland vært teamsjef for sykkellaget, og Kulset har vært styreleder. For begge har dette vært roller i tillegg til hovedansvar som ledere for forretningsområder i Reitan Retail.

Nå forlater Hushovd TV 2 for å bli teamsjef i Uno-X.

– Våre ambisjoner krever et sterkt og fokusert lederskap, og jeg er glad for at Thor Hushovd blir en del av Uno-X Mobility Cycling som teamsjef, sier Kulset.

Det er også klart at Ole Robert Reitan overtar som styreleder i sykkelsatsingen.

Thor Hushovd har en merittliste få kan vise maken til i norsk sykkelsport.

VM-gull, ti etappeseirer og vinner av poengkonkurransen to ganger i Tour de France, tre etappeseirer og vinner av poengkonkurransen i Vuelta a España og én etappeseier i Giro d'Italia er sørlendingens største triumfer.

Nå venter en ny oppgave som sykkelsjef.

– Jeg skal gå inn som ny leder. «General manager», som det heter. Dette er en gammel drøm for meg. Jeg prøvde å få til det som ville ha vært det første norske profflaget tilbake i 2015, men jeg fikk det dessverre ikke til, men nå har denne muligheten kommet. Sykkel er livet mitt, og jeg gleder meg til å ta fatt på denne rollen, sier Hushovd til TV 2.

46-åringen begynner i jobben umiddelbart.

Nylig ble det kjent at Uno-X også i 2024-sesongen er tildelt én plass i Tour de France. Laget debuterte med brask og bram i det franske storrittet i fjor sommer.

