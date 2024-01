Gard Holme blir sidestilt hovedtrener i Tromsø

Det bekreftet TIL søndag. Vik ble tidligere i måneden presentert som klubbens nye trener etter at Gaute Helstrup overrasket alle ved å ta assistentjobben i Bodø/Glimt.

Vik har ikke prolisens. Derfor måtte Tromsø finne en løsning på trenerstabens sammensetning, og valget falt på Holme.

39-åringen har blant annet bakgrunn som hovedtrener i Skeid.

– Alle vi som har fulgt Jørgen Vik på nært hold, var aldri i tvil om at den beste treneren kom fra våre egne rekker. Men i det øyeblikket vi gikk for Jørgen som klubbens hovedtrener, var vi også klar over at han manglet prolisens. Vi måtte dermed skape et hovedtrenerteam, hvor den vi skulle hente utenfra hadde prolisens, forklarer TILs styreleder Stig Bjørklund.

Tromsøs grep ligner på den som er i Viking og Sandefjord. Der er det også sidestilte hovedtrenere.