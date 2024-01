Det norske EM-håpet knust av overlegne Danmark: – Direkte flaut å se på

Nederlaget gjør at Norge risikerer å havne på 10.-plassen i EM ved tap mot Sverige tirsdag.

Det er i så fall med klar margin den svakeste prestasjonen siden europamesterskapet i 2014.

For første gang fikk keeper Kristian Sæverås sjansen fra start i en skjebnekamp for Norge. Han henviste Torbjørn Bergerud til benken. De norske keeperne opplevde en brutal omgang på vei mot 11-18-stilling ved halvtid.

Niklas Landin, verdens beste målvakt de siste ti-tolv årene, fikk ikke starte. Danskene valgte Emil Nielsen, som spilte strålende og reddet også to straffekast. Nielsen hadde over 50 i redningsprosent før pausepraten.

Straffet

Norge var med til 3-3 før danskene dro fra som bare det. De norske gutta kjørte seg fast i Danmarks forsvarsblokk. Det ga flere kontringsmål til danskene etter at Norge mistet ballen eller bommet på skudd.

– Dette kan bli en lang kveld, sa TV 3s kommentator Daniel Høglund rett før Danmark gikk opp til 9-5-ledelse etter vel 15 minutters spill.

Danmark er regjerende verdensmester, og ingen kunne forvente noe annet enn norsk tap etter hva laget viste tidligere i mesterskapet.

– Vi blir straffet for feilene vi gjør i angrep, sa Harald Reinkind til TV 3 i pausen.

Norge framsto langt piggere og bedre i andreomgangen, men danskene ble aldri satt under mer press enn at de ledet med minimum fire mål.

– Heldigvis klarte vi å heve oss en smule etter pausen, men det vi så av Norge før pause var direkte flaut å se på, sa Ole Erevik i TV3s studio etter kamp.

Støtte

Norge spilte foran et dansk folkehav i hallen i Hamburg. Arrangøren anslo overfor NTB at 9000 av 13.376 tilskuere var dansker.

Norges tap gjør at Danmark er gruppevinner og Sverige toer før siste kampdag tirsdag.

I mars spiller Norge OL-kvalifisering. Mye tyder på at det skjer mot Tyskland (trolig med fordel av hjemmebane), Portugal eller Slovenia og et lag fra Afrika. De to beste får OL-billett.

I den andre hovedrundegruppen i EM er regjerende OL-mester Frankrike tilnærmet klar for semifinale mens flere andre lag kjemper om å slå følge til cupspillet.

EM blir det femte mesterskapet på rad der Norge ikke kommer seg til semifinalen som er både lagets og Norge Håndballforbunds målsetting.

---

Kampfakta

EM-sluttspillet håndball menn hovedrunden gruppe II søndag i Hamburg:

Norge – Danmark 23-29 (11-18)

13.376 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Sander Sagosen 4, Sebastian Barthold, Vetle Eck Aga, Tobias Grøndahl 2, Petter Øverby 1, Kristian Bjørnsen 1, Gøran S. Johannessen, Magnus Gullerud 1, Christian O’Sullivan 1, Harald Reinkind 3, Simen Ulstad Lyse 1, Kevin Maagerø Gulliksen 1, Alexander Blonz 5, Kent Robin Tønnesen 3.

Toppscorere Danmark: Mathias Gidsel, Simon Pytlick og Hans Lindberg, alle 5.

Utvisninger: Norge 1 x 2 min. Danmark 2 x 2 min.

Dommere: Ignacio Garcia og Andreu Marín, Spania.

---