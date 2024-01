Sarrazin jublet vilt etter Kitzbühel-dobbel: – Sykeste jeg har sett

Dermed sikret franskmannen sin andre seier på like mange dager i den beryktede utforløypa.

På startnummeret før så det ut til at sveitsiske Marco Odermatt hadde satt sammen en tilnærmet perfekt omgang. Da kjørte han i mål med 1,31 sekunders ledelse.

Sarrazin parkerte likevel Odermatts omgang og satte ny bestetid med 91 hundredeler. I lykkerus hoppet franskmannen opp på sikkerhetsmadrassene i målområdet og jublet vilt foran det oppmøtte folkehavet.

– Det er tidlig å innkassere noen seier, men jeg vil påstå at det skal mye til å slå det der, kommenterte Leif-Kristian Nesvold-Haugen på TV 2.

Og den tidligere landslagsløperen fikk rett i sin spådom. Carrazin er dermed bare 26 poeng bak Odermatt i utforcupen.

– Sykeste jeg har sett

Adrian Smiseth Sejersted fikk en god start på sin omgang fra startnummer 18, men landet ustøtt på et hopp og røk ut i sikkerhetsnettet.

Han reiste seg raskt opp igjen, kjørte ned bakken og så ut til å komme unna uten skader.

– Det er jo så dumt. Det er jo egentlig et ganske enkelt parti, men så gikk det litt lenger enn forventet. Jeg er glad for at jeg fikset toppartiet, men jeg ble helt psyket ut på toppen da jeg så Sarrazin. Det er noe av det sykeste jeg har sett, sa Sejersted til TV 2.

– Jeg skulle sinnssykt gjerne hatt en pallplass i dag, et det mulig? fortsatte han.

Enmannslag

Det er et skadeskutt norsk «fartslag» som stiller til start i Kitzbühel etter at både Aleksander Aamodt Kilde og Markus Nordgård Fossland falt i Wengen-utforen.

Kilde er ute resten av sesongen etter at han pådro seg et kutt i leggen og en skulderskade, mens Fossland er ventet tilbake på ski om et par uker etter at han fikk en skjelettskade i høyre legg.

Dermed var Sejersted eneste norske representant i Kitzbühel. Fredag ble han nummer 18 og endte 1,45 sekunder bak Sarrazin, som også vant fredagens renn.





(©NTB)