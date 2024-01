Brentford med etterlengtet seier etter Toney-mål i returen

Toney var tilbake på banen i det som til slutt ble en 3-2-seier mot Nottingham Forest lørdag. Han fikk for anledningen bære kapteinsbindet av manager Thomas Frank.

Danilo sendte Nottingham foran etter kun tre minutters spill, men elleve minutter deretter inntok Toney for alvor Premier League-scenen igjen.

Brentford-kapteinen fikk sjansen på et frispark fra utenfor 16-meteren og prikket ballen inn i nærmeste hjørne. I feiringen som fulgte tok han opp et drakt med påskriften "til deg onkel Brian".

Slo tilbake

Midtstopper Ben Mee sendte Brentford i ledelsen etter pause, men Nottingham slo tilbake og utliknet ved spissen Chris Wood.

Brentford, som sto med fem strake ligatap før lørdagens kamp, fikk likevel siste ord da Neil Maupay ble matchvinner midtveis i annen omgang.

Nottingham kom på sin side ned på jorda etter en kjempestart under den nye manageren Nuno Espirito Santo.

Toney spilte hele kampen i sitt comeback.

Spissen ble i mai i fjor utestengt fra all fotballrelatert aktivitet som følge av brudd på gamblingreglene til Englands fotballforbundet (FA). Han var i september tilbake på treningsfeltet, og onsdag var han igjen et fullverdig medlem av Brentford-stallen.

Vil videre

På X/Twitter la han tidligere denne uken ut et klipp der teksten lød «fri». Senere uttalte han seg til Sky Sports.

– Jeg føler meg som en fri mann. Det er mye vekt som har forsvunnet fra skuldrene mine. Jeg kan ikke vente med å spille igjen. Det er en stor dag i dag, men lørdag blir enda større, sa Toney.

Den målfarlige spissen la samtidig ikke Toney skjul på at han har et ønske om å spille for en toppklubb. Britiske medier har den siste tiden meldt at både Arsenal og Chelsea skal være interesserte i engelskmannens tjenester.

