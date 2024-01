Svensk håndballstjerne før naboduellen mot Danmark: – Det beste laget i verden

Norge, Sverige og Danmark er alle samlet i den samme gruppa i hovedrunden, og før møtet mellom de to sistnevnte fredag er Gottfridsson tydelig på Danmarks posisjon i verdenshåndballen.

– Det er det beste laget i verden. Hvis andre synes at vi er nest best, så er det fint. Vi ønsker alltid å være blant de fire beste i et mesterskap, slår 31-åringen fast.

Danmark og Sverige innehar i øyeblikket de to billettene til semifinalespill i mesterskapet.

– Jeg håper det blir en fornøyelse av en kamp for alle, både for de som er i hallen og de som sitter hjemme, fortsetter Gottfridsson.

Den svenske stjernen mener Danmark har en rekke strenger å spille på.

– Det sier seg selv at når du har Mathias Gidsel, Simon Pytlick, Rasmus Lauge og Mikkel Hansen, så har du også et veldig godt lag. Kampene mot Danmark er de største du kan oppleve. Det kommer til å være mange danske drakter i hallen, men vi håper selvfølgelig at vi får se noen gule trøyer også.

Søndag skal Norge opp mot det danske stjernegalleriet, før Sverige står på motsatt banehalvdel tirsdag.

