Norrie frykter Ruud-våpen: – Den er undervurdert

Norrie er seedet som nummer 19 i turneringen og måtte ut i fem sett for å slå kvalifiseringsspiller Giulio Zeppieri i andre runde.

I neste oppgjør venter Ruud. Nordmannen måtte også ut i fem sett for å avansere i turneringen.

Kampen blir den fjerde mellom de to. De tre foregående har endt med norsk triumf, hvor den seneste av dem kom i Miami i 2022.

– Han har slått meg i noen veldig store kamper. Jeg må se på kampene på nytt og se hvordan jeg kan forbedre meg og hvordan jeg kan spille for å gjøre ham ukomfortabel, sa Norrie på en pressekonferanse torsdag.

28-åringen mener Ruud har roen med seg når det gjelder. Samtidig trekker han fram serven som nordmannens største våpen.

– Han har holdt seg roligere enn meg i de store øyeblikkene. Han har også servet veldig, veldig godt de gangene jeg har spilt mot ham. Serven hans er undervurdert.

Norrie slet med både spillet og et trøblete håndledd i de to første settene mot Zeppieri. Kampen ble på et tidspunkt stoppet av regn, og det var en ny Norrie som kom ut på banen etter oppholdet.

– Jeg tror jeg gjorde håndleddet til en større greie enn det trengte å være i starten av kampen. Jeg kommer til å trene som vanlig før den neste kampen, sa han.

