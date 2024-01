Djokovic videre i Australian Open – forlenget utrolig rekke

Seieren var serberens 31. strake i turneringen. 36-åringen har vunnet tittelen i samtlige av de fire siste utgavene han har deltatt i.

Verdensener Djokovic gjorde jobben i strake sett med sifrene 6-3, 6-3, 7-6 (7-2). Serberen brøt Etcheverry tidlig i begge de to første settene, mens han i det siste avgjorde i tiebreak.

Djokovic knep det første poenget etter en imponerende ballveksling.

– Det råeste poenget i kampen kommer her i tiebreak. For en tennis han spiller, og for en tennisspiller han er. Mektig imponerende, sa Discovery-ekspert Svein-Espen Lindås Olsen.

Etcheverry sendte Andy Murray rett ut av turneringen i første runde.

Det spisser seg til for Djokovic i årets første Grand Slam-turnering, og i en eventuell kvartfinale venter trolig Stefanos Tsitsipas eller Taylor Fritz.

Djokovic er regjerende mester i turneringen. I 2022 deltok han ikke på grunn av Australias strenge innreiseregler i forbindelse med koronapandemien. Djokovic er ikke vaksinert.

Casper Ruud spiller mot britiske Cameron Norrie i 3. runde tidlig lørdag morgen norsk tid. Alexander Zverev er ventet å bli neste motstander om Ruud gjør jobben mot Norrie.