Besseberg tordnet mot aktoratet etter kjempefeil: – Aksepterer ikke beklagelsen

Det var på tampen av torsdagens utspørring at Besseberg reagerte på et lydopptak som hadde blitt avspilt i retten. Økokrim mente at samtalen på tysk var mellom tiltalte og tidligere Infront-topp Volker Schmid.

Besseberg påpekte at det ikke kunne være et opptak av Schmid og krevde at det ble kontrollsjekket. Han omtalte det som «uakseptabelt» og «fullstendig feil». Dagen etter fortsatte han kritikken.

– Jeg har knapt sovet i natt, og det er ikke fordi jeg var på revejakt. Jeg var veldig opprørt i går etter at man la fram bevis som ikke stemmer. Hvorfor legger man fram for retten det som ikke er riktig?

– Jeg synes det var veldig utidig av aktoratet, la Besseberg til.

Aktoratet tok senere ordet, og da beklaget statsadvokat Marianne Djupesland feilen.

– Besseberg hadde helt rett, det var ikke Volker Schmid. Det beklager jeg, for det var en menneskelig svikt. Vi har full forståelse for at det er frustrerende for tiltalte, men jeg vil understreke at det ikke var villet fra vår side. Vi ønsket ikke å villede retten, sa Djupesland.

Deretter opplyste hun at lydopptaket tas ut av saken. Besseberg var tydelig på at han ikke vil godta unnskyldningen.

– Jeg kan akseptere forklaringen, men ikke beklagelsen. Når man har jobbet med saken i seks år, burde man oppdaget slike ting, sa han.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon knyttet til forhold fra tiden som IBU-president. Anklagene gjelder årene 2009 til 2018, og Infront er blant de sentrale aktørene i tiltalen.

[ Besseberg grillet om jakturer, bestikkelser og stemmekjøp ]