Verdenstreer Rybakina ute av Australian Open – tapte et halvtimes langt tiebreak

Blinkova tok første stikk i kampen med 6-4 i det første settet, før verdenstreer Rybakina kvitterte til 1-1 med samme sifre.

Det hele måtte derfor avgjøres med et tredje sett, og på stillingen 6-6 måtte alt avgjøres i et super-tiebreak. Det ble av det severdige slaget, og de to konkurrentene ga seg ikke før det sto 22-20 fordel Blinkova på resultattavla.

Det avgjørende gamet varte i over en halvtime.

– Først og fremst vil jeg takke tilskuerne for flott støtte. Det ga meg mye energi. Det var en supertøff kamp, så jeg måtte være fokusert hele veien, sa Blinkova i seiersintervjuet etter kampen.

Rybakina var i finalen i Australian Open i fjor. I 2022 vant hun Wimbledon.