Vålerenga tapte for Sparta før toppmøtet med Storhamar

Sparta klinket til og slo tabelltoer Vålerenga hele 4-1 på hjemmebane torsdag kveld.

En sterk midtperiode med tre scoringer hjalp østfoldingene til en sterk seier. Alle målene kom etter godt Spartaspill med knallharde avslutninger.

VIF sto uten tap på sine fire siste kamper og har solgt ut Jordal amfi føran lørdagens møte med serieleder Storhamar der. Men nå er avstanden mellom de to lagene hele elleve poeng.

Ledet 4-0

Dermed fikk VIF en svak inngang til kampen på Jordal. Sparta hadde full kontroll i Sparta amfi og ledet 4-0 før Christopher Bengtsson reduserte i den siste perioden.

Niklas Roest sendte Sparta i ledelsen i første periode før Marcus Fagerudd, Håvard Salsten og Hans Kristian Jakobsson i praksis avgjorde kampen i midtperioden.

Skuddstatistikken endte 28-25, så den statistikken viste en jevnere kamp enn sluttresutatet skulle tilsi. Det eneste Vålerenga tar med seg er at de vant den siste perioden.

Lett for Storhamar

Comet Halden hadde serieleder Storhamar på besøk i Halden ishall. Det endte med 4-0-seier til laget fra Hamar. Spillet foregikk mye på Comets banehalvdel i alle tre periodene og Storhamar tok sin 17. seier på rad. Skuddregnskapet viste 40-14 i Storhamars favør.

Det første målet kom etter 15.43 i første periode. Patrick Thoresen satte pucken i mål for 14. gang denne sesongen. Andre periode ble målløs, men Storhamar slo til med tre mål på åtte minutter i tredje periode.

Dermed endte det med 4-0-triumf og tre poeng til Hamar-laget.

Stavanger vant

Tabelltreer Stavanger Oilers slo Lillehammer 3-1 på hjemmebane og knappet dermed innpå Vålerenga på tabellen. Etter torsdagens kamper skiller det seks poeng mellom lagene på andre- og tredjeplass.

Simon Bourque, Mathias Trettenes og Dan Kissel scoret for vinnerlaget, mens Liam Sætre sto for LIKs nettkjenning. Lillehammer er nummer sju på tabellen.

I Lørenskog var det svært målrikt i Stjernens 8-7-seier over Lørenskog. Hjemmelaget Lørenskog ledet 3-2 etter første periode, men i annen periode snudde Stjernen til 5-4-ledelse.

Målfest

I tredje periode fortsatte målfesten med fem nye scoringer, denne gang i vertenes favør. Dermed måtte kampen avgjøres i forlenging der Austin Cangelosi ble matchvinner.

Cangelosi scoret fire mål, mens lagkamerat John Piccinich noterte seg for fire målpoeng (ett mål og tre assist). For Lørenskog bidro David Aas-Larsen med tre målpoeng (ett mål og to assist)

Frisk Asker hadde god kontroll borte mot Ringerike og vant 5-0. Ringerike har bare Comet Halden bak seg på tabellen, men det skiller ni poeng mellom lagene.

---

FAKTA

Eliteserien ishockey menn torsdag:

Sparta – Vålerenga 4-1 (1-0, 3-0, 0-1)

Sparta amfi: 2360 tilskuere.

1. periode: 1-0 (3.42) Niklas Roest (Martin Grönberg, Jonas Meisingset).

2. periode: 2-0 (24.36) Marcus Fagerudd (Trym Østby, Eirik Børresen), 3-0 (33.13) Håvard Salsten (Mikkel Øby-Olsen, Miihkali Teppo), 4-0 (34.10) Hans Kristian Jakobsson (Grönberg).

3. periode: 4-1 (41.23) Christopher Bengtsson (Mika Partanen, Alex Dostie).

Utvisninger: Sparta 3 x 2 min., Vålerenga 5 x 2 min.

Øvrige resultater torsdag:

Stavanger Oilers – Lillehammer 3-1 (1-0, 0-1, 2-0),

Comet – Storhamar 0-4 (0-1, 0-0, 0-3),

Lørenskog – Stjernen 7-8 e.f. (3-2, 1-3, 3-2, 0-1),

Ringerike – Frisk Asker 0-5 (0-1, 0-1, 0-3).

---