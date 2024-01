Mer trøbbel for Norge – får ikke hjemmebane i OL-kvalifiseringen i håndball

Norges sjanse til å spille EM-semifinale er minimale etter 32-37-tapet mot Portugal.

Det gjenstår tre kamper i hovedrunden mot Nederland, Danmark og Sverige.

Uansett hvor svakt EM ender for Norge, er laget sikret plass i OL-kvalifiseringen i mars. Men der kan laget havne i en meget hard gruppe, blant annet mot Tyskland som ligger an til å spille på hjemmebane. I tillegg venter et annet europeisk lag av god klasse. Siste deltaker bli trolig en afrikansk nasjon.

De to beste i gruppen sikrer OL-spill.

Norge kommer ikke til å dra fordel av hjemmepublikum i jakten på OL-billett.

– Vi skulle gjerne arrangert OL-kvalifiseringen, men verken Oslo Spektrum eller Trondheim Spektrum er ledig den aktuelle perioden. Det er de to eneste arenaene i Norge som tilfredsstiller kravene til Det internasjonale håndballforbundet, sier generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund til NTB.

















































