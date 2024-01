Håndballsjefen om kritikken: – Tør ikke lese aviser

Men han er tydelig på at forman kan snu.

Norge har levert et svært svakt EM i Tyskland hittil. Laget står med null poeng etter første kamp i hovedrunden, noe som tilsier at det må et mirakel til for at det skal bli norsk deltakelse i semifinalene.

På pressetreffet torsdag ble han spurt om laget har begynt å se mot OL-kvalifiseringen i mars.

– Det er fortsatt teoretisk mulig å gå videre her i EM, men vi hadde en prat tidligere der vi touchet innom det. Man mener nok mer at fokuset ikke er så kortsiktig. Det har låst seg litt mentalt på at man ikke leverer, sa Wille til NTB på et pressetreff torsdag.

Norge møter Nederland fredag, Danmark søndag og Sverige tirsdag. Alle kampene må vinnes.

– Vi legger oss ikke i kampene som kommer, fortsatte han.

Landslagssjefen har måttet stå i tøffe situasjoner også tidligere, men ingenting kan sammenlignes med hva han har måttet gå gjennom i Tyskland. Han har fått tøffe spørsmål om lagets innsats.

– Det er ubehagelig å ha så mange kritikere foran seg. Det er første gang jeg opplever, sa Wille og la til:

– Jeg tør ikke lese aviser.

Pressekonferansen måtte avbrytes i fem minutter da en eldre kvinne segnet om. Hun fikk raskt hjelp av laglegene til Norge og Sverige og kom seg på beina igjen.