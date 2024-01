Franske polititjenestemenn truer med aksjoner under Paris-OL

Polititjenestemenn har den siste tiden demonstrert i den franske hovedstaden og andre steder. Bakgrunnen er et krav om en bonus knyttet til de kommende sommerlekene, samt at myndighetene skal gi garanti for det som omtales som «sosiale tiltak».

Det omtalte bonuskravet beløper seg til 2000 euro, tilsvarende 22.600 norske kroner, og de sosiale tiltakene gjelder blant annet hjelp til barnepass for politifolk som må jobbe ekstra i forbindelse med OL. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Torsdag streiket enkelte polititjenestemenn, blant dem kriminalteknikere og enkelte medlemmer av administrasjonen.

– Vi vil skape frykt (hvis kravene våre ikke blir oppfylt), sier Chafia Boutara, administrativ sekretær ved en av fagforeningene som organiserer de politiansatte.

Advarer

Hun uttalte seg under en demonstrasjon foran rådhuset i Paris torsdag.

– Det kommer til å bli tøffere aksjoner. Vi vil skape forstyrrelser på flyplasser i form av offiserer som ikke vil buke tre, men 25 minutter på å sjekke folks pass. Da skal du se at sjefen for flyplassen i Paris vil ta opp telefonen og ringe regjeringen, sier Boutara.

I forrige uke paraderte politifolk gjennom Paris i åpne busser for å oppfordre myndighetene til å fremskynde samtalene om arbeidsforhold og lønn under Paris-OL.

Også ansatte i det offentlige transportsystemet i Paris, helsearbeidere og andre offentlig ansatte i den franske hovedstaden krever ytelser i forbindelse med økt arbeidsbelastning under OL.

Sommerlekene starter midt i det som normalt er fellesferien i Frankrike. Det alene vil gi økt press på arbeidsstyrken i hovedstaden, samtidig som økte sikkerhetstrusler og bemanningsmangel hos politi, på sykehus og i offentlig transport også er en utfordring.

Rundt 30.000 politifolk og soldater vil bli mobilisert for å sikre at åpningsseremonien 26. juli går trygt for seg. Da forventes det at rundt 500.000 mennesker kommer til bykjernen for å se utøvere og deltakerdelegasjoner seile nedover elven Seinen.

Vil ha trygghet

– Innenriksdepartementet må forstå at vi er 13 fagforeninger som står i dette, sier Mickael Vinard, leder av fagforeningen for rettsmedisinerne i politiet, til Reuters.

– Vi tjener staten. Vi ønsker at OL skal bli en suksess, men myndighetene våre har satt det døve øret til våre krav. De burde for eksempel ha forutsett at barnehagene vil være stengt, legger han til.

Vinard er klar på én ting:

– Vi ønsker at folk som kommer til Paris, Lille, Marseille eller Tahiti i forbindelse med OL skal være trygge.

Surfekonkurransene under lekene skal etter planen holdes på Tahiti.

