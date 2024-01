Besseberg kjørt hardt om jaktvenn – langet ut mot «uakseptabelt» bevis

På dag fem av aktoratets utspørring ble Besseberg pepret med spørsmål om vennskapet med Volker Schmid. Det er en person han har omtalt som jaktkamerat og mentor gjennom flere tiår.

Schmid var også toppsjef og eier i østerrikske APF Marketing, som ordnet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Selskapet ble senere kjøpt opp av Infront, og Schmid ble med videre som rådgiver.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon knyttet til forhold fra tiden som IBU-president. Anklagene gjelder årene 2009 til 2018, og Infront er blant de sentrale aktørene i tiltalen som behandles i Buskerud tingrett.

Økokrim mener Besseberg ofte ble invitert på jakt i Mellom-Europa fordi han var skiskyttersportens øverste sjef. Selv står han fast ved at det var private turer, men utelukker ikke at Schmid hadde andre motiver. De hadde sin første jakt sammen i 1994, forklarte Besseberg fra vitneboksen.

– Jeg oppfattet han som en lidenskapelig jeger. Det kan godt hende at han hadde noen baktanker allerede da, men det kan jeg ikke uttale meg om.

Frustrert

Besseberg sa videre at han møtte Schmid flere ganger i året, men benektet at det var en formell relasjon mellom dem.

– Vi hadde ingen forretningsforbindelse. Jeg brukte han som en sparringpartner. Han var en insider i dette systemet, og det var viktig informasjon jeg fikk.

– Er ikke det å være sparringpartner med deg en forretningsforbindelse? spurte medaktor Marthe Stømner Smestad.

– Nei, jeg ser helt annerledes på det, sa Besseberg frustrert og la til at mange av spørsmålene må stilles til Schmid når han skal vitne i saken.

Flere eposter fra en ransaking av Infronts lokaler i Østerrike ble lagt fram i retten. Aktor mener disse viser at Besseberg blandet jakt og forretning.

– En ren venneinvitasjon

Senere leste aktoratet opp en epost om en jakttur i 2011. Der skriver Schmid til Besseberg at han håper å kunne bruke anledningen til å snakke om forlengelsen av rettighetsavtalen med IBU.

– Betrakter du dette som en venneinvitasjon?

– Ja, dette er en ren venneinvitasjon. Det var fire stykker av oss som hadde en tradisjonell jaktuke sammen, svarte Besseberg.

I en annen mail påpekte Schmid overfor en kollega at det kunne være problematisk at APF og Infront delte ut jaktinvitasjoner. Der ble han sitert på følgende: «For ikke å vekke mistanke om at man tar imot fordeler, vil jeg gjerne invitere som Volker Schmid».

– Var dette noe du og Schmid snakket om?

– Nei, overhodet ikke. Alt som står her, må dere snakke med ham om, sa Besseberg.

Aktor dro i tillegg fram et skriv der Infront omtalte jaktturene med Besseberg som viktig kontaktpleie.

Forvirring

Retten fikk også høre på flere avlyttede Besseberg-samtaler på tysk. Den ene mente påtalemyndigheten at var med Schmid, men det avfeide Besseberg.

– Nå må jeg virkelig forlange at dere forelegger den samtalen for en språkekspert. Det er ikke Volker Schmid som snakker.

Ifølge Besseberg er personen i opptaket en tsjekker med Kurt som fornavn.

– Dette er uakseptabelt og fullstendig feil, sa han irritert.

En rask sjekk hos aktoratet viste at telefonnummeret ikke var det samme som i den forrige samtalen med Schmid.

Korrupsjonssaken kan komme til å vare til 16. februar. Det er kalt inn 25 vitner, og de første møter i retten i neste uke.