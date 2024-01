Besseberg kjørt hardt om «jaktvenn»: – Kan hende han hadde noen baktanker

På dag fem av aktoratets utspørring ble Besseberg pepret med spørsmål om vennskapet med Volker Schmid. Det er en person han har omtalt som jaktkamerat og mentor gjennom flere tiår.

Schmid var også toppsjef i østerrikske APF Marketing, som ordnet markedsavtaler for Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Selskapet ble senere kjøpt opp av Infront, og der ble Schmid med videre som rådgiver.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon knyttet til forhold fra tiden som IBU-president. Anklagene gjelder årene 2009 til 2018, og Infront er blant de sentrale aktørene i tiltalen som behandles i Buskerud tingrett.

Økokrim mener Besseberg ble invitert på jakt fordi han var skiskyttersportens øverste sjef. Selv står han fast ved at det var private turer, men utelukker ikke at Schmid hadde andre motiver. De hadde sin første jakt sammen i 1994, forklarte Besseberg fra vitneboksen.

– Jeg oppfattet han som en lidenskapelig jeger. Det kan godt hende at han hadde noen baktanker allerede da, men det kan jeg ikke uttale meg om.

Frustrert

Besseberg sa videre at han møtte Schmid flere ganger i året, men benektet at det var en formell relasjon mellom dem.

– Vi hadde ingen forretningsforbindelse. Jeg brukte han som en sparringpartner. Han var en insider i dette systemet, og det var viktig informasjon jeg fikk.

– Er ikke det å være sparringpartner med deg en forretningsforbindelse? spurte medaktor Marthe Stømner Smestad.

– Nei, jeg ser helt annerledes på det, svarte Besseberg frustrert og la til at flere av påtalemyndighetens spørsmål må stilles til Schmid når han skal vitne i saken.

Flere eposter fra en ransaking av Infronts lokaler i Østerrike ble lagt fram i retten. Aktor mener disse viser at Besseberg blandet jakt og forretning.

I kryssforhøret kom det også fram at Besseberg hadde sin siste jakt med Schmid i 2017. Han dro ikke på flere turer etter at han gikk av som IBU-president året etter.

– Nei, det kan jeg si helt og tydelig. Jeg har hatt en rekke invitasjoner etter det, men jeg har sagt nei.

– Har du vært invitert på jakt med Schmid etter 2018?

– Nei, ikke med Schmid.

Overrasket

I forrige uke sa Besseberg i sin forklaring at han ikke hadde deltatt i forhandlinger om IBUs markedsrettigheter siden 2005 på grunn av sitt vennskap med Schmid. Torsdag bekreftet han at han var med på å reforhandle deler av avtalen med Infront.

– Men jeg ville ikke sitte ved bordet og forhandle om verdien vi skulle ha.

Besseberg hevdet han kun deltok i møter om antall reklameplasser og tilsvarende, men aldri om pris.

Onsdag fikk retten se et internt notat og eposter fra Infront-razziaen. Der kunne det se ut som at flere hadde gått sammen om å få Besseberg gjenvalgt som skiskytterpresident.

– Jeg synes dette er veldig overraskende lesing. For meg er dette helt ukjent. Det skjønner jeg overhodet ikke. Jeg er veldig forbauset over at det er så ille som det er her. Det hadde jeg ikke sett for meg, sa en overrasket Besseberg.

Korrupsjonssaken kan komme til å vare til 16. februar. Det er kalt inn 25 vitner, og de første møter i retten i neste uke.