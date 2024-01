Keeper Bergerud etter nytt tap: – Skremmende dårlig

Nederlaget gjør at Norges mulighet til å nå en semifinale er nede på mikroskopisk nivå.

– Hva skal man si? Det er skremmende dårlig. Det vi har gjort til nå, er overhodet ikke godt nok. Det er ikke noen som egentlig er på nivå. Ting fungerer ikke, og vi prøver virkelig å finne ut av hvorfor det blir sånn. Men vi har ikke noe godt svar, sa Bergerud til NTB.

Målvakten mener laget må opp mange hakk.

– Vi må prøve å snu om og vise at vi er 100.000 ganger bedre enn det vi leverer her i dag. Vi må bruke de siste kampene på å vise oss fra en helt annen side og vise at vi vil spille håndball, sa Kolstad-spilleren.

Portugals 2024-utgave er ikke bedre enn at Norge burde ha vunnet oppgjøret. Det norske laget gjorde en rekke nesten uforståelige feil mot slutten av oppgjøret.

– Jeg har litt vondt av spillerne nå. De mobiliserer og greier å bygge opp selvtilliten til kampen. Vi kommer godt ut av startgropen og brenner sjanser, og så blir den ikke den ledelsen vi håper på. Så får de momentum som de rir på inn til pause. Deretter er det tekniske feil i ankomstfasen og ustabilt forsvars- og keeperspill, sa landslagssjef Jonas Wille til Viaplay.

– Preget av motgangen

I tillegg var forsvarsspillet under enhver kritikk. 37 baklengsmål er en sterk søknad på å tape.

– Vi har sett tendensen til at man mister piffen når vi havner bakpå. Det er dessverre menneskelig. Jeg skal ikke si at det er greit, men det er det som skjer. Jeg tror man er litt preget av motgangen. Alle skjønner hva som forventes av oss. Det er nok det som slår inn, sa Wille.

Da hjalp det ikke at Alexander Blonz storspilte etter pause. De fleste norske spillerne sank ned på kne etter sluttsignalet.

Sagosen hadde en av sine svake dager på banen for Norge. Han spilte sin 160. landskamp foran snaut 9000 tilskuere i Hamburg.

– Nådeløs periode

De norske gutta kom til Portugal-kampen etter en skuffende uke i Berlin der det ble uavgjort mot Færøyene og tap mot Slovenia etter seier mot et svakt polsk lag i premieren.

I begge de to siste kampene kom ikke Norge godt fra sluttminuttene.

Det norske laget fikk en rimelig stabil åpning på kampen og så ut til å ha sikret seg solid grep. Deretter gikk det tyngre.

– Så fort går det i håndball. Det var en nådeløs periode, sa TV3-kommentator Daniel Høglund etter at Portugal gikk fra 8-11 til 14-13-ledelse.

I den perioden surret Norge fælt med tekniske feil og bomskudd.

Og det fortsatte slik inn mot pausen. Sander Øverjordet banket inn to mål og bidro til at Norge bare lå under 15-18 ved pause.

Nederland neste

Portugal ble nummer to bak Danmark i puljespillet. Deres 19-årige keeper Diogo Rema Marques vant målvaktkampen i 1.-omgangen.

Norge kom seg opp på 18-19 tidlig i andreomgangen, men spillet tok ikke av for mannskapet til Jonas Wille.

Norge fortsetter EM mot Nederland fredag. Så venter regjerende verdensmester Danmark to dager senere før hovedrunden avsluttes mot EM-vinneren fra 2022 Sverige.

Norge svakeste plassering siden gjennombruddet i 2016-EM, er 7.-plassen fra Tokyo-OL i 2021.