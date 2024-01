Danmark våknet etter pause – knuste Nederland i håndball-EM

Dermed fikk Danmark en perfekt start på mellomspillet i mesterskapet. De kom inn i hovedrunden med to poeng og tok to nye med seier over Nederland.

Mathias Gidsel ble toppscorer i triumfen med sine ni nettkjenninger.

Danskene ledet 18-17 til pause i hallen i Hamburg. Fram til da hadde Nederland stått godt imot i forsvar. Nederlenderne holdt følge også de første ti minuttene etter hvilen, men den regjerende verdensmesteren fikk deretter fart på spillet og vant til slutt komfortabelt.

Nederland kastet etter hvert bort mange baller i angrep. De oransjekledde står i likhet med Norge uten poeng etter første kamp i hovedrunden. De to beste av seks tar seg videre til semifinale.

Norge fikk en krisestart på hovedrunden med nederlag mot Portugal tidligere onsdag. Dermed må det et mirakel til for at Norge skal spille semifinale. Nederland møter Norge fredag, mens Danmark venter søndag. I tillegg skal Norge møte Sverige neste uke.

Sverige ledes av norske Glenn Solberg og er regjerende europamester. «Søta bror» møter Slovenia senere onsdag.

[ EM-krise for Norge som gikk på ny smell mot Portugal: – Har vondt av spillerne ]