Besseberg grillet om jakturer, bestikkelser og stemmekjøp

Aleksandr Tikhonov var en av flere sterke menn i russisk skiskyting i 2014, og han ønsket å ta over jobben til Besseberg, men sistnevnte lot seg overtale til å fortsette i vervet som IBU-president.

Det kom fram i Buskerud tingrett at Tikhonov forsøkte å bestikke bulgareren Ventzeslav Ilijev ved å tilby våpen, ammunisjon og gratis treningssamlinger da han drev valgkamp for seg selv.

Ilijev ble utestengt fra IBU i fire år etter at dette ble kjent.

Aktor påpekte at det samme ikke skjedde med russerne Vladimir Jakusjev og Aleksandr Kravtsov. Hun mener at de også benyttet seg av bestikkelser i støtten til Tikhonov. Begge disse var menn som Besseberg hadde hatt tett kontakt med gjennom mange år.

– Russerne slipper jo unna? spurte aktor.

– Det var et dårlig vedtak, sa Besseberg.

Han fulgte opp med å si at han bebreidet seg selv og andre i styret for at de ikke fulgte opp saken. Besseberg mener i dag at saken burde ha blitt sendt videre til den juridiske komiteen i det internasjonale skiskytterforbundet.

Ikke i tankene

Aktor Djupesland forsøkte i sin prosedyre å få fram at flere av jaktturene virket å være godt planlagt. Hun mer enn antydet at det ble brukt mye tid på jakt kontra inspeksjon, og at dette kunne oppfattes som smøring for å skaffe seg senere arrangementer.

Marianne Djupesland spurte Besseberg direkte om han synes det var problematisk å bli påspandert jakturer. Hun lurte på om det kunne være egnet til å påvirke ham?

– Nei, egentlig ikke. For jeg har ingen avgjørelsesmyndighet som president. Sammen med styret fattet vi alle vedtak. Men hvis man trodde at man påvirket meg i en eller annen retning, så kan man ikke se bort fra at noen som inviterte meg på jakt eller ga meg en gave, trodde de da kunne påvirke presidenten. Men jeg kan ikke se hvilket vedtak det skal ha vært snakk om, sa han.

Besseberg sier at han ikke tenkte over verdiene av jaktturene til Russland.

– Nei, det tenkte jeg aldri på. Reiser til jaktturene og hotell betalte jeg selv, men jeg betalte ikke jaktlisens eller fellingstillatelser. Og heller ikke da for de dyrene som hadde et trofé som ble sendt hjem til meg.

– Tenkte du på at de hadde verdi?

– Nei, overhodet ikke. For jeg inviterte mange jaktvenner fra inn- og utland til Norge for jakt, og da bodde de ofte hjemme hos meg eller på hytta.

Avslo

Den tidligere skiskytterpresidenten fortalte også at han hadde avslått tilbud om jaktturer både fra Østerrike og Tyskland.

– Det hadde ikke tatt seg ut, selv om det ikke hadde vært brudd på IBUs regelverk.

– Men du avslo ikke tilbudene fra Jakusjev om turer til Russland?

– Jeg så ingen grunn til det. Det var noe som oppsto der og da.

Besseberg er tiltalt for grov korrupsjon i tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Økokrim mener å ha funnet straffbare forhold datert til årene 2009 til 2018, og de går ut på bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil. Mye av det er koblet til Russland.

Selv har Besseberg hele tiden benektet å ha gjort noe ulovlig.

