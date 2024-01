Ruud sikret millionpremie i Australian Open – utbetalingen kan bli svimlende

Svimlende 3,15 millioner australske dollar er premiesummen som tilfaller singlevinneren for både kvinner og menn i årets første Grand Slam-turnering. Det tilsvarer 21,67 millioner kroner etter dagens kurs.

Pengepremiene i Australian Open har totalt sett økt med 13 prosent siden i fjor, og det gjør at det drypper ganske heftig også på de som ikke tar seg hele veien til triumf.

Ruud spilte seg tirsdag til 2. runde, og dermed er han garantert 1,24 millioner kroner i premiepenger. Dette beløpet kan vokse fort for nordmannen som nådde 4. runde i 2021 og har ambisjoner om å gjøre det enda bedre i år.

Totalt sett har 25-åringen spilt inn 174 millioner kroner i rene premiepenger i løpet av karrieren. Så langt i år står han bokført med 3,7 millioner i inntekter.

Premiesummene i Australian Open er like i herre- og kvinneklassen, selv om mennene spiller best av fem sett, mens kvinnene klarer seg med to settseirer. Dette får man for å nå de ulike rundene i årets første Grand Slam-turnering:

Vinner: 21,67 millioner kroner

Tapende finalist: 11,87 mill.

Semifinale: 6,81 mill.

Kvartfinale: 4,13 mill.

4. runde: 2,58 mill.

3. runde: 1,75 mill.

2. runde: 1,24 mill.

1. runde: 825.000

