Molde bekrefter: Har solgt Grødem til sveitsisk klubb

Molde bekrefter overgangen på sine nettsider tirsdag.

Administrerende direktør Øystein Neerland bekrefter at det er enighet mellom klubbene om en overgang. Grødem kjøpes ut av kontakten med romsdalsklubben.

– Jeg er stolt og takknemlig for muligheten jeg har fått i Molde. Det er ikke mange spillere som får være med å vinne titler i Norge, men det er jeg så heldig at jeg har fått vært med på, sier Grødem i en uttalelse.

– To cupmesterskap og et seriemesterskap på 2,5 år er noe jeg kommer til å se tilbake på med stolthet! I tillegg har jeg fått muligheten til å spille med noen av de beste spillerne vi har her i Norge, fortsetter han.

Siden overgangen til Molde fra Bryne sommeren 2021 har 25-åringen scoret 27 mål på 112 kamper.

