Fra omgangssyke til ryggtrøbbel for Wiklund foran møtet med verdensrekord-banen

Det har ikke gått på skinner for en av Norges fremste skøytestjerner den siste tiden. Hun rakk riktignok å ta bronsemedaljen på 3000 meter under EM i Heerenveen før en runde med omgangssyke slo henne ut.

Sykdomstrøbbelet kostet henne resten av mesterskapet i den nederlandske skøytemetropolen.

Kommende helg venter det verdenscupkonkurranser i Salt Lake City, på banen som er kjent for å være skøytesirkusets raskeste. Inngangen til USA-reisen har imidlertid ikke vært optimal for Wiklund.

Ved siden av sykdomsproblemene på nyåret har hun slitt med ryggen.

– Omgangssyken gikk over ganske fort, men hun har hatt noen muskulære plager i ryggen. Det går bedre nå, men var ikke bra i helgen, sier skøytelandslagets sportssjef Petter Andersen til NTB.

Måtte droppe NM

Han utdyper følgende rundt Wiklunds situasjon:

– Hun har kunnet trene og da mest sykkel, men skøyter var vondt.

Wiklund kom ikke til start under allrounf-NM i Vikingskipet sist helg som følge av plagene. Likevel ble hun tildelt kongepokalen. Det hadde sammenheng med at hun leverte sterkt under NM enkeltdistanser i Bjugn i fjor høst.

Til tross for ryggproblemene var Wiklund med da skøyteforbundet tirsdag presenterte troppen til kommende helgs konkurranser i Salt Lake City. Kvinnenes 3000 meter går allerede fredag.

OL-arenaen fra 2002 kan markedsføre seg med de fleste verdensrekordene i skøytesirkuset. Kommende helgs løp blir der ekstra betydningsfulle, og for de norske handler det blant annet om å sikre kvoteplasser til VM enkeltdistanser i Calgary samt VM i sprint og allround i Inzell.

Det nevnte verdensmesterskapet i Calgary går av stabelen i perioden 16. til 18. februar. I tyske Inzell skal det kjempes om edelt metall fra 7. til 10. mars.

Kongshaug-gull

Det norske laget reiser til kommende helgs konkurranser i Salt Lake City med solid selvtillit etter meget sterke resultater i Heerenveen.

To gull, én sølv og fire bronse ble fasiten. Det gjorde Norge til nest beste nasjon bak arrangørlandet Nederland.

Gullene tok Peder Kongshaug på 1500-meteren samt lagtempolaget for menn. Sølv ble det i lagsprint, mens Sander Eitrem og Allan Dahl Johansson bidro til medaljefangsten med hver sin bronsemedalje på henholdsvis 5000 meter og i fellesstart.

Sist det ble satt en verdensrekord på kommende helgs rekordbane i Salt Lake City var 3. desember 2021. Da gikk det svenske fenomenet Nils van der Poel inn til 6.01,56 på 5000 meter. Han har siden lagt opp.