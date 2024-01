Eikeri og makkeren utslått i Australian Open

Dermed er storturneringen over for Eikeri for denne gang. Hun og Harrison tapte i strake sett, 4-6 og 4-6, for rumenske Ana Bogdan og spanske Rebeka Masarova.

Eikeri og Harrison fikk en svak start på kampen med tap i sine to første servegame. Dermed ble det vrient å snu åpningssettet.

I sett to ble de også brutt i sitt første servegame, men de vant påfølgende game, og deretter var det en jevn kamp fram til Bogdan og Masarova brøt den norsk-amerikanske duoen til 5-4. Deretter kunne de serve hjem seieren.

Ulrikke Eikeri har fått et løft de siste årene, blant annet med finale i Roland-Garros og et par titler på WTA-touren. Hun er nå rangert som verdens 37. beste doublespiller på kvinnesiden.