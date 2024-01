Casper Ruud videre i Australian Open, møter hjemmehåp i neste runde

Ruud vant kampen mot Ramos-Viñolas med settsifrene 6-1, 6-3 og 6-1. Nordmannen er seedet som nummer elleve i turneringen og vant sin fjerde kamp på rad mot Ramos-Viñolas.

Neste hinder for Ruud er hjemmehåpet Max Purcell, som gikk videre etter seier over ungarske Máté Valkusz med settsifrene 3-6, 7-6, 6-4 og 7-5.

– Det føltes godt utpå banen, men det var veldig varmt, så jeg fyrte av fra begynnelsen for å ikke bruke for mye tid utpå banen, og det klarte jeg, sa Ruud etter kampen.

Spøkte om temperaturen

– Jeg håper dette kan bli et godt år, har ikke vært så heldig de to siste årene her, fortsatte nordmannen i seiersintervjuet på banen.

Ruud spøkte også med at han trivdes mye bedre i de sommerlige temperaturene i Melbourne enn i minusgradene hjemme i Norge, og publikum gispet da han fortalte om minusgradene i hjemlandet.

Ruuds far og trener Christian uttalte før storturneringen i Australia at sønnen var i god form før årets første av fire Grand Slam-turneringer.

– Casper gleder seg til Australian Open. Former virker bra, sa Christian til NTB.

Fjerde runde som best

25 år gamle Ruud har 4. runde som beste resultat i Melbourne-turneringen. Ruud har spilt seg til tre Grand Slam-finaler så langt i karrieren. I 2022 tok han seg hele veien til tittelkampen i både Roland-Garros og US Open, mens han i fjor nådde finalen i førstnevnte turnering.

I samtlige av finalekampene har det blitt tap mot henholdsvis Rafael Nadal (Roland-Garros), Carlos Alcaraz (US Open) og Novak Djokovic (Roland-Garros). Ruud var nærmest en Grand Slam-tittel i kampen mot Alcaraz.

Etter finaletapet mot Alcaraz var Ruud rangert som nummer to i verden. I dag ligger han på 11.-plass.

---

FAKTA

Dette er Casper Ruuds beste resultater i Grand Slam-turneringene i tennis:

* Australian Open: 4. runde (2021)

* Roland-Garros: Finale (2022, 2023)

* Wimbledon: 2. runde (2022, 2023)

* US Open: Finale (2022)

---

