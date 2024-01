Besseberg fikk nye spørsmål om prostituerte – angrer på fraværet av advokat

Temaet prostituerte sto igjen på agendaen da rettssaken mot den tidligere skiskyttertoppen Besseberg fortsatte i Buskerud tingrett tirsdag.

Der fikk han nye spørsmål av aktor av aktor Marianne Djupesland.

Et av temaene ble flere tidligere politiavhør i saken. I avhør i Østerrike skal Besseberg ha sagt at han antok at det var en prostituert som hadde banket på hotelldøra hans, og at det var Sergej Kusjtsjenko som sto bak.

Kusjtsjenko er identisk med russeren som skal ha gitt Besseberg en kostbar gullklokke, og som aktoratet mener er et bevis på at Besseberg var involvert i grov korrupsjon gjennom sitt mangeårige virke som president i det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Alvorlig

– Jeg ser her at jeg skal ha sagt det. Jeg var svært unøyaktig i svarene mine, for jeg ønsket bare å bli ferdig med det fortest mulig siden jeg satt med en alvorlig siktelse mot meg, svarte Besseberg.

Besseberg mener at tematikken om prostituerte ikke er en del av siktelsen. Han mener at den handler om korrupsjon, og at han skal ha bidratt til å skjule doping.

– Er det en ting jeg virkelig angrer på i dag, er det at jeg ikke hadde med meg advokat i disse møtene, sa Besseberg tirsdag.

Den tidligere skiskyttertoppen sa også at han ikke registrerte nærværet av prostituerte i Russland spesielt.

– Nei, ikke på annen måte enn at jeg la merke til ved hoteller som jeg bodde på i Russland, i baren og restauranten der, at jeg så personer som kunne ha vært det. Men det var vel ikke spesielt for Russland, sier Besseberg.

Lydopptak

Aktoratet spilte også av lydopptak av telefonsamtaler med belaruseren Jevgenij Redkin som de mener knytter Besseberg opp mot prostituerte, men Besseberg avviste at lydopptakene er bevis for slik samkvem.

– Jeg sa det på en pen måte at dette er helt uinteressant. Hvis dette var et tilbud om to prostituerte til meg, for å si det på den måten, var det helt uaktuelt og en avvisning på en pen måte, sier Besseberg.

Besseberg benektet også at disse telefonsamtalene viste at han på noe som helst vis hadde gitt russerne fordeler av noe slag.

