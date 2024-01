Ny fiasko for de norske håndballgutta – tapte gruppefinalen mot Slovenia

Det ble en thriller i Berlin, men for andre kamp på rad klarte ikke Norge å vinne.

Lørdag ble det 26-26 for de norske gutta mot Færøyene.

Nederlaget mot slovenerne gjør at Norge åpner neste fase i mesterskapet med et stort handikap.

Det betyr sannsynligvis at bare fire strake seirer, kan sende det norske laget inn i diskusjonen om semifinalebillett.

I hovedrunden venter regjerende verdensmester Danmark, Sverige (vant EM for to år siden), Nederland og Portugal i Hamburg.

Første medalje

Dersom arrangøren ikke endrer på spilleoppsettet, blir nabooppgjørene mot Danmark (søndag) og Sverige (tirsdag neste uke) de to siste kampene for norsk del.

Der går de to beste lagene videre til semifinalene.

Norge jakter på sin første medalje siden EM-bronsen i 2020.

Det kom et tidlig keeperbytte for Norge mot Slovenia. Allerede etter 13 minutter (på stillingen 10-8 til de norske gutta) kom Kristian Sæverås inn for Torbjørn Bergerud, men det gikk inn for mange mål i åpningsomgangen.

– Angrepsmessig er jo dette fremragende, sa TV3-kommentatorene Daniel Høglund og Kristian Kjelling etter at Norge gikk opp til 13-11.

[ Norge kollapset og kastet vekk seieren i sluttsekundene mot Færøyene: – Skandale ]

Jevnt til pause

Det holdt seg jevnt til pause. Slovenia utlignet til 17-17 på straffekast med omgangens siste kast.

– Jeg synes vi gjør mye bra. Det er store gutter hos Slovenia. Vi må bare ha mer fart i beina, sa Tobias Grøndahl til TV3 i pausen.

Norge ledet 23-21 og så ut til å stikke fra, men Slovenia ga seg ikke og scoret tre ganger uten norsk svar.

Kampen levde helt inn, men Norge kom til kort. Dermed skal det mye til for at det blir norsk semifinale.

Slovenia vant keeperkampen etter at Urban Lesjak var god i andreomgangen.

[ Norge jakter medalje – her er programmet for håndball-EM for menn ]

---

Kampfakta

EM-sluttspillet håndball menn gruppe D mandag i Berlin:

Norge – Slovenia 27-28 (17-17)

13.336 tilskuere

Norge: Torbjørn Bergerud, Kristian Sæverås – Sander Sagosen 6, Sebastian Barthold 3, Henrik Jakobsen, Petter Øverby 4, Kristian Bjørnsen 4, Magnus Gullerud 1, Tobias Grøndahl 5, Gøran S. Johannessen, Christian O’Sullivan, Harald Reinkind 2, Simen Ulstad Lyse 1, Kevin Maagerø Gulliksen, Alexander Blonz, Gabriel Setterblom 1.

Toppscorer Slovenia: Aleks Vlah 7.

Utvisninger: Norge 3 x 2 min. Slovenia 8 x 2 min.

Dommere: Julie Bonaventura og Charlotte Bonaventura, Frankrike.

---