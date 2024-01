Boasson-Hagen klar for fransk storlag: – Har fulgt ham siden han var amatør

Det har lenge hersket usikkerhet om Boasson Hagens framtid på sykkelsetet, og 36-åringen fra Rudsbygd var i fjor i samtaler med norsklisensierte Uno-X. Noen avtale ble det imidlertid aldri.

I stedet tar 36-åringen fatt på et nytt kapittel i sykkelkarrieren i Decathlon AG2R, opplyser det franske laget i sine mediekanaler.

– Jeg er virkelig glad for å ha fått muligheten til å bli med i dette laget. Det er en del av sykkelsportens historie, og det er et veldig solid lag. Jeg ble del av rytterstallen for to dager siden, sier den norske sykkelprofilen.

På treningsleir

Boasson Hagen er på treningsleir i Spania med sitt nye lag. Der får han sjansen til å stifte bekjentskap med nye lagkamerater og hans nye arbeidsgivers utstyr.

– Jeg kommer hit for å styrke vårklassikergruppen med mål om å hjelpe laget å oppnå best mulig resultater. Jeg ønsker også å gi all min erfaring videre til de yngre rytterne og ta en siste profesjonell seier, sier sykkelprofilen.

Decathlon AG2R-toppen Vincent Lavenu er glad for å ha Boasson-Hagen med.

– Edvald har bred erfaring og har oppnådd mye suksess. Jeg har fulgt ham siden han var amatør, og allerede da var han et skritt foran de andre konkurrentene, sier han i en uttalelse.

– Hans erfaring vil være verdifull for å plassere lederne våre i feltet, men også under massespurtene, hvor han vil være i stand til å lede Sam Bennetts opptrekkstog den siste kilometeren, legger Lavenu til.

Sterke seirer

Boasson Hagen har tråkket inn til en rekke store resultater i løpet av karrieren, og nordmannen kan blant annet vise til tre etappetriumfer i Tour de France.

36-åringen har i tillegg en kruttsterk seier i Gent-Wevelgem og fem enkelttriumfer i Critérium du Dauphiné å vise til på sykkelsetet.

Fra 2010 til 2014 syklet Boasson Hagen for den britiske sykkelgiganten Team Sky, og i 2012 gjorde den da 25 år gamle nordmannen en manns jobb for Bradley Wiggins da han vant Tour de France.

I løpet av karrieren har rudsbygden fullført imponerende 258 Tour de France-etapper.

