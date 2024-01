Barcelona-spiller Aitana Bonmatí kåret til årets spiller på Fifa-gallaen

Det internasjonale fotballforbundets årlige kåring av sesongens beste fotballspillere fant sted i London. Kåringen anses i likhet med Ballon D’or som en av de gjeveste individuelle prisene en fotballspiller kan vinne.

I kategorien for årets beste kvinnelige fotballspiller gikk prisen til den spanske midtbanespilleren Aitana Bonmatí. Hun fikk også Gullballen før jul.

De to andre nominerte til prisen var den colombianske Real Madrid-spilleren Linda Caicedo og Bonmatís spanske landslagsvenninne Jenni Hermoso.

Kåringen baseres på prestasjonene spillerne har gjort i perioden 1. august 2022 til 20. august 2023. Det siste er dagen kvinnenes VM-finale ble spilt.

Bonmatí var toneangivende for det spanske laget som tok VM-gullet under mesterskapet i Australia og New Zealand.

For klubblaget ble det 23 seriekamper, ni mål og ti assist for 25-åringen.

Barcelona vant både den spanske toppdivisjonen Liga F, samt Champions League i fjorårets sesong.

Det var første gang Bonmatí var nominert til prisen.

