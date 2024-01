Sagosen om Røds EM-farvel: – Håndballen er brutal

Kolstad-backen fullførte ikke 26-26-kampen mot Færøyene lørdag på grunn av vondt i en fot.

Søndag var han gjennom ytterligere undersøkelser i Berlin.

– Det er tøft for gutten. Det er veldig synd for Magnus først og fremst og også for oss. Håndballen er brutal. Det er en gutt som har stått i mye (skader). Han har blitt slått ned noen ganger før. Men han kommer til å reise seg mesterlig igjen, sier Sagosen til NTB.

Brudd

Abelvik Rød er en skadeutsatt spiller som har slitt noe også i inngangen til EM.

Landslagslege Thomas Torgalsen informerte om siste nytt skadesituasjonen under et pressemøte søndag ettermiddag.

Abelvik Rød har fått påvist et brudd i mellomfoten. Han kan dermed ikke fullføre mesterskapet og reiser hjem til Norge med det første.

Normalt sett må bakspilleren gjennom en operasjon, men det er ikke tatt endelig stilling til dette. Etter en eventuell operasjon er det snakk om 12 ukers rehabilitering.

– Dette var selvsagt en tung beskjed å få for ham, sier Torgalsen.

Abelvik Rød stilte ikke til intervjuer dagen etter uhellet.

Trist

Landslagssjef Jonas Wille føler også med Norge-profilen.

– Veldig trist for Magnus. Han er i kjempeform og har struttet av selvtillit, sier han i Berlin søndag.

Kent Robin Tønnessen hentes inn i den norske troppen som følge av Abelvik Røds skade. Han kan være aktuell for spill i hovedrunden.

Kolstad-spiller Gabriel Setterblom er med den norske troppen i Tyskland. Han er et alternativ som høyre bakspiller og hentes inn i kamptroppen mot Slovenia mandag.

– Det er en kjip måte å komme inn på når det kommer skader på viktige spillere. Så er jo idretten slik at man må være klar når sjansen byr seg, sier Setterblom til NTB.

