Rashford med etterlengtet mål på Old Trafford

United er inne i en dårlig periode og har bare vunnet én av sine seks siste ligakamper. Mot Tottenham scoret tok de ledelsen to ganger, men måtte se gjestene få med seg poeng hjem til London.

Rasmus Højlund scoret sitt andre ligamål for sesongen, mens Marcus Rashford scoret sitt første mål på Old Trafford siden mai i fjor. For Tottenham sørget Richarlison og Rodrigo Bentancur for at det endte uavgjort.

Tottenham-kaptein Son Heung-min er for tiden opptatt med asiamesterskapet. Som en konsekvens av det ble Timo Werner satt rett inn i startelleveren etter låneovergangen fra RB Leipzig. Den tidligere Chelsea-spilleren bidro med en målgivende pasning i sitt comeback i Premier League.

United har ikke tapt begge seriekampene mot Tottenham i én og samme sesong på 34 år. Det slapp de også denne sesongen.

Profiler tilbake fra skade

Tottenham startet med Micky van de Ven og Cristian Romero i midtforsvaret. Den på papiret sterkeste stopperduoen har ikke spilt sammen siden Van de Ven pådro seg en skade tidlig i november. Nysigneringen Radu Dragusin fikk sin debut for klubben da han ble byttet inn på tampen.

For United var både Casemiro og Lisandro Martínez tilbake i kamptroppen etter skader. De startet begge på benken i oppgjøret.

Kampen var United-keeper Andre Onanas siste før han reiser til afrikamesterskapet. Han skal etter planen spille kamp med Kamerun allerede mandag ettermiddag

Tidlig ledermål

Vertene brukte bare tre minutter på å ta ledelsen. Højlund fikk tak i ballen i feltet, dro seg fri og banket den i nettaket med stor kraft. Det skjedde etter et flott angrep igangsatt av Bruno Fernandes og Rashford.

Etter baklengsmålet våknet Tottenham og skapte flere sjanser. Uttellingen kom på hjørnespark etter 19 minutter. Pedro Porros innsvinger traff Richarlison som styrte ballen i nettet.

United kunne fort vært tilbake i ledelsen etter 38 minutter da Destiny Udogie var svært nær å score selvmål. Det skulle imidlertid bare ta sekunder før hjemmelaget kunne juble for mål. Rashford kombinerte flott med Højlund før førstnevnte sendte ballen i det lengste hjørnet.

– Passivt forsvarsspill

Før pause fikk gjestene en stor sjanse da Cristian Romero stanget ballen i tverrliggeren.

Annen omgang begynte som den første, men denne gang var det gjestene som fikk en drømmestart. Bentancur driblet seg fri i feltet og banket ballen i nettet fra kloss hold.

– Det er veldig passivt forsvarsspill fra United. Jonny Evans henger ikke helt med, sa Viaplay-ekspert Nils Johan Semb.

På overtid fikk Scott McTominay en god sjanse til å bli helt, men headingen gikk like over mål.





