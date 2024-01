Full EM-feiring for Færøyene etter sensasjon mot Norge

På storhotellet Park Inn på Alexanderplatz i Berlin bor om lag 1500 av de cirka 5000 tilreisende Færøyene-fansen. Der ljomet seierssang og lyden av skåling til langt på natt.

Landets største avis Dimmalætting forteller om feiringen under tittelen «Færøyene danser i Berlin» . 25-26-resultatet mot Norge er et av de mest overraskende i EM-historien.

Færøyene hentet seg opp fra 23-26 og sikret uavgjort i siste sekund etter at Harald Reinkind mistet ballen og laget straffekast.

– Det er bare å beklage. Dette skal ikke skje. Det kan vise seg å være en veldig dyr lærepenge eller ikke bety noe som helst, sa Reinkind i intervjusonen etter kampen.

Det norske laget fikk hard medfart fra håndballekspertene etter kampen.

– En fiasko som ikke skal få skje, sa dansk TV2s Rasmus Boysen.

– Total nedsmelting av Norge, mente Ole Erevik i Viaplay.

– Jeg trodde Færøyene kunne komme med en sportslig bombe i EM, men så ikke for meg at det kunne skje mot Norge, sa Kristian Kjelling under TV3s sending.

Mandag avgjøres puljen og veien mot hovedrunden. Norge vinner gruppen og får med to poeng videre ved seier over Slovenia.

Spiller Norge uavgjort blir det andreplass og ett poeng med til hovedrunden. Norge sikrer spill i hovedrunden ved tap dersom Færøyene ikke henter inn hele 14 mål dårlige målforskjell ved å slå Polen stort.

[ Norge kollapset og kastet vekk seieren i sluttsekundene mot Færøyene: – Skandale ]